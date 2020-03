Uomini e Donne oggi: Vittoria Deganello svela l’esito del suo tampone

Vittoria Deganello è risultata negativa al tampone per il Coronavirus: “Sollevata”

Vittoria Deganello ha tirato un sospiro di sollievo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato l’esito del test del tampone dichiarando ai follower di essere risultata negativa al Covid-19. Solo una settimana fa, la veronese aveva informato i fan affermando di aver deciso di sottoporsi al test per via di alcuni sintomi che sembravano ricondurre a quelli tipici riscontrati nelle persone affette da Coronavirus. Pochi giorni prima, infatti, Vittoria è stata a contatto con una persona risultata poi positiva. Da qui la decisione di sottoporsi al test in via precauzionale. Ecco cosa ha riferito poche ore fa sul popolare social network.

Uomini e Donne oggi: il tampone è negativo, l’annuncio social

“Finalmente oggi è arrivato l’esito del mio tampone: NEGATIVO. Nonostante io stessi bene questa settimana di attesa non è stata il massimo. Ora sono decisamente sollevata e tranquilla per quanto lo si possa essere in questa situazione… che per nessuno di noi è facile!”, ha pubblicato poco fa Vittoria nelle sue storie, poi ha ringraziato tutti per il supporto: “Vi ringrazio davvero di cuore per tutto l’affetto che mi avete dimostrato, siete stupendi!”.

Sorge la polemica sui social: “A voi lo fanno facilmente, chissà perché”

Non sono mancate nei giorni scorsi alcune frecciatine da parte di qualche fan che avrebbe azzardato ad affermare: “Chissà perché a VOI lo fanno così facilmente”. A difesa di Vittoria è corsa Camilla Mangiapelo, altra ex corteggiatrice di UeD e molto amica della Deganello: “Sono davvero basita da questo commento, illuminami, chi saremmo ‘noi’ visto che generalizzi? È sotto controllo da almeno 10 giorni, non dovrebbe controllarsi o fare il tampone per quale dei tuoi folli ragionamenti?”