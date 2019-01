Uomini e Donne oggi, Virginia Stablum nuovo fidanzato: è un ex tentatore

Uomini e Donne oggi: Virginia Stablum ha un nuovo fidanzato

Uscita dagli studi di Uomini e Donne più che felice che mai accanto al tronista Nicoló Brigante, oggi Virginia Stablum volta ancora pagina. Ecco la notizia risalente a poche ore fa. Pare, infatti, che l’ormai ex corteggiatrice dello show condotto dalla De Filippi abbia incontrato un nuovo amore. Dalle ultime notizie emerse sul mondo del web sembrerebbe proprio che la Stablum avrebbe iniziato una relazione con un ex tentatore di Tempation Island. Come riportato da vari siti di gossip, tra cui Spysee, la modella si è da poco fidanzata con un certo Peter, a sua volta modello. Gli scatti della neo coppia sono ben visibili sul profilo Instagram del ragazzo. I commenti dell’ex fidanzata di Brigante confermano con assoluta certezza la notizia appena rivelata.

Ricordiamo, inoltre, che Virginia dopo la breve relazione avuta con il siciliano tronista, si era lasciata andare ad un nuovo amore. Le foto con il precedente fidanzato non risultano più sul profilo della veneta ma, i più appassionati di gossip lo ricorderanno bene. La Stablum ha, appunto, condiviso qualche mese d’amore con un ragazzo col quale spesso appariva insieme. Oggi, però, dopo tutto eccola nuovamente felice insieme al concorrente di Temptation Island. Sarà la volta buona per la bella Virginia o, assisteremo ad un’imminente rottura anche con Peter?

Virginia e Peter hanno da poco iniziato una storia d’amore

In merito al futuro della coppia non possiamo dare alcuna certezza. Man mano potremo semplicemente aggiornarvi sul benessere, o meno, di questa nuova relazione. Anche sulla bacheca della ragazza, nelle ultime ore, i due neo fidanzati sono apparsi insieme in delle Instagram stories. Dunque, la certezza matematica c’è: Virginia e Peter stanno insieme e su questo non ci piove. Restiamo in aggiornamento per scoprire ulteriori dettagli sui due innamorati.