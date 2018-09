Uomini e Donne news, Virginia Stablum torna single: è già finita con Daniele

Uomini e Donne News, Virginia Stablum rivela “Tra me e Daniele è finita”

E’ durata davvero pochi mesi la relazione tra Virginia Stablum e il compagno Daniele, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembrava aver trovato la felicità dopo la separazione da Nicolò Brigante. Infatti, la studentessa veronese era stata scelta dall’ex tronista dopo un lungo periodo all’interno del programma pomeridiano. Una volta terminata l’esperienza televisiva, però, la loro relazione è finita ancor prima di iniziare per decisione di entrambi: semplicemente non era scattato un sentimento forte. Una storia che si è ripetuta anche con lo stesso Daniele, con la differenza che in questo caso i presupposti erano ben diversi. Infatti, la ragazza veronese sembrava davvero convinta di aver trovato in Daniele la persona giusta, che potesse renderla felice per tutta la vita. I progetti futuri che sognavano di condividere erano tanti, ma a quanto pare qualcosa è andato storto.

Uomini e Donne News, Virginia Stablum conferma la fine della storia d’amore con Daniele

La conferma della fine della storia d’amore tra Virginia Stablum e Daniela arriva direttamente dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Infatti, pochi minuti fa, alla domanda su Instagram “Tu e Daniele vi siete lasciati?” la ragazza risponde in modo affermativo. Un semplice ed incisivo “Si.”, con un punto finale, che non ha lasciato trapelare le motivazioni nascoste dietro questa decisione. Un “punto” che segna la fine di quello che la Stablum definiva “l’amore della sua vita“. In effetti, dalla fine di agosto ad oggi Virginia, molto attiva sui social in qualità di influencer, non ha più postato alcuna foto con il suo fidanzato Daniele. Comportamento che ha destato fin da subito dei sospetti nei suoi fan. Sospetti che successivamente si sono rivelati più che fondati!

Virginia e Daniele hanno interrotto la loro storia

Virginia ha svelato su Instagram che la storia con il fidanzato Daniele è terminata. Pare che la rottura sia avvenuta dopo l’estate, ma in merito alle cause dell’allontanamento, la ragazza non si è ancora espressa. Quali saranno stati i problemi scatenanti la fine di questa storia d’amore? E soprattutto, si tratterà di una crisi passeggera o di una storia giunta definitivamente al capolinea?