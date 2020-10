Uomini e Donne oggi, forti reazioni: il racconto che lascia senza parole

Prosegue la puntata di Uomini e Donne oggi su Canale 5, registrata lo scorso 25 settembre, da dove si è conclusa ieri. Scendendo nel dettaglio, al centro dello studio i telespettatori ritroveranno Michele, il quale sta portando avanti varie conoscenze. Di fronte a lui, ci sono al momento Roberta Di Padua, Valentina e Carlotta Savorelli. Con quest’ultima ci sono stati degli avvicinamenti, in particolare un bacio. Non solo, i due sono stati insieme fino alle 4 del mattino. Messa al corrente di questa situazione, Roberta dimostra di essere molto delusa. La dama ammette che non sapeva nulla di questi avvicinamenti e rimane molto male. A questo punto, Michele le fa presente che questa sera vuole uscire con lei perché, sebbene con Carlotta ci siano stati dei contatti fisici, lui si sente più attratto da lei fisicamente. Ora, di fronte a questa affermazione, a rimanerci male è la Savorelli. Ma ad attirare l’attenzione al centro dello studio, in seguito, ci pensano altri volti del programma, con dei racconti che lasciano senza parole!

Uomini e Donne oggi, Simone e Daniela: scontro acceso al centro dello studio

Dopo aver parlato del percorso di Michele con le numerose dame, si passa a Daniela, Valentina e un’altra donna che stanno conoscendo Simone. Quest’ultimo si è avvicinato, in particolar modo, alla prima. Oggi racconta di essere andato al suo compleanno e di averle fatto una dedica al microfono di fronte a tutti i suoi familiari e amici. Non solo, il cavaliere l’ha anche baciata pubblicamente! In studio, però, Simone confessa di non provare più lo stesso intesse nei confronti di Daniela, la quale non prende affatto bene la notizia. La dama, infatti, si lascia andare con una reazione molto forte, secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News. La verità arriva solo dopo un’accesa lite e le sollecitazioni da parte di lei.

Oggi Uomini e Donne, Simone lascia tutti senza parole

Una puntata dove non mancano gli accesi liti al centro dello studio, quella che va in onda oggi. Dopo la scelta presa da Lucrezia ieri, oggi Simone e Daniela sono protagonisti di un forte scontro. La verità spunta fuori dopo un po’: non solo si sono baciati di fronte ad amici e parenti, ma hanno ancora trascorso la notte insieme. Lui sconvolge tutti dichiarando che gli è passato l’interesse nei confronti della dama proprio dopo i momenti di intimità! Le anticipazioni annunciano “un momento umiliante e un modo terribile di trattare una donna”.