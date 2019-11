Uomini e Donne oggi: un bel bacio passionale e sorprese per Veronica

Uomini e Donne oggi, il percorso di Alessandro Zarino: bacio passionale con Veronica e tante sorprese

Oggi va in onda la continuazione del Trono Classico a Uomini e Donne. Abbiamo lasciato ieri i tre tronisti tra segnalazioni e discussioni in studio. Maria De Filippi chiude questa settimana con il percorso di Alessandro Zarino. L’ex tentatore di Temptation Island sta continuando la sua esperienza con Veronica Burchielli, Syria e Simona. Con la prima l’esterna è davvero molto bella. In particolare, il pubblico di Canale 5 vedrà la corteggiatrice aprirsi con Alessandro, rivelandogli i momenti difficili che è stata costretta ad affrontare quando era più piccola. Scendendo nel dettaglio, Veronica confessa al tronista una sua grande debolezza: il cattivo rapporto con il cibo. Non riusciva a vedersi e sentirsi bella e proprio per tale motivo purtroppo ha avuto problemi legati all’alimentazione. A questo punto, Zarino si fa avanti e le dice che, in realtà, per lui è bellissima. Da questo complimento arriva un bel bacio passionale! Dopo ciò, Veronica riceve delle sorprese da parte di Alessandro.

Il tronista sta accanto a Veronica durante il suo racconto. In studio ammette che avrebbe voluto vederla di nuovo, ma non è stato possibile. Pertanto, ogni giorno le fa recapitare una parola, sempre attraverso la redazione. Ognuna di essa va a comporre una frase che viene completata oggi in puntata. Non solo, Zarino sorprende Veronica regalandole anche un peluche. Bellissimi gesti quelli del tronista, che vanno a provare il forte interesse che prova nei confronti della corteggiatrice. Purtroppo, come sappiamo già dalle anticipazioni, per loro non c’è un lieto fine! Alessandro, infatti, si ritrova a lasciare la trasmissione da solo, mentre lei sale sul Trono.

Oggi Uomini e Donne: esterna simpatica per Alessandro Zarino con Syria

Intanto, oggi continueremo a vedere come prosegue il percorso di Alessandro prima della scelta. Il tronista esce anche con Syria. Quest’ultima lo porta in un negozio di detersivi, con lo scopo di fargli conoscere una parte molto importante di sé, ovvero la sua passione per la pulizia della casa. Un’esterna molto divertente per Alessandro e i presenti in studio.