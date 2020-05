UeD oggi, Alchimista si svela? Sorpresa Sossio e Ursula, ospite Signorini

Uomini e Donne oggi: ospite Alfonso Signorini, Sossio Aruta fa emozionare con una sorpresa a Ursula Bennardo

La puntata di oggi di Uomini e Donne prende inizio da dove si è conclusa ieri. Scendendo nel dettaglio, continueremo a vedere al centro dello studio Pamela ed Enzo. Quest’ultimo deve decidere se dare un’altra possibilità alla sua storia con la Barretta oppure no. L’ex cavaliere del Trono Over dichiara di aver ormai deciso di chiudere la relazione definitivamente. Di fronte alla scelta fatta da Enzo, Pamela ovviamente appare abbastanza delusa. Non sappiamo se la sua sia una decisione definitiva, infatti appare molto titubante. Nel corso della puntata di oggi vedremo nuovamente Tina Cipollari provocare e stuzzicare Sirius/Nicola. L’opinionista non riesce a non attaccare il 26enne, che si dice ancora convinto nel voler corteggiare Gemma. Ed ecco che Tina presenta poi il ragazzo ad Alfonso Signorini, ospite attraverso un video collegamento. Il conduttore del GF Vip 4 si collega con lo studio del noto programma poiché Sossio Aruta ha intenzione di fare un’emozionante sorpresa a Ursula Bennardo!

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip decide oggi di portare un mazzo di margherite alla sua amata, madre della sua prima figlia femmina, Bianca. Sebbene già nella Casa più spiata d’Italia abbia dichiarato di voler convolare a nozze con lei, pare che Sossio abbia scelto di fare la proposta di matrimonio ufficiale a Ursula nel luogo in cui si sono conosciuti. L’ex cavaliere del Trono Over ammette di essere molto emozionato e, nel frattempo, si inginocchia di fronte alla Bennardo, la quale non riesce a trattenere le lacrime. Di fronte a questa scena, Signorini appare commosso per quanto sta accadendo nello studio.

Oggi Uomini e Donne: Giovanna Abate conosce finalmente Alchimista?

Subito dopo la sorpresa di Sossio e Ursula, al centro dello studio siede Giovanna Abate, che viene bendata. Maria De Filippi fa scendere un corteggiatore, si tratta di Alchimista? Dal video di anticipazioni, pubblicato da Witty, è possibile vedere la tronista stupita quando si toglie la benda. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accade oggi, intanto vi anticipiamo che Gemma incontra Cuore di poeta.