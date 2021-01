Uomini e Donne oggi: Beatrice va via in lacrime, nuovi confronti

Oggi, venerdì 8 gennaio 2021, va in onda la puntata di Uomini e Donne, con nuovi colpi di scena. Cosa accade questo pomeriggio nello studio del programma di Maria De Filippi? Non si sa quale sia la scaletta precisa per la puntata di oggi, che corrisponde alla registrazione avvenuta lo scorso 18 dicembre 2020. Dopo la pausa natalizia proprio ieri la trasmissione di Canale 5 ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo per la gioia dei telespettatori che seguono con passione le vicende del Trono Over e del Trono Classico. A segnare il ritorno ci hanno pensato Gemma Galgani e Maurizio. Al centro dello studio, i due hanno raccontato ai presenti come sta proseguendo la loro conoscenza e non sono mancate le polemiche.

Mentre Gianni Sperti sembra appoggiare questa conoscenza, Tina Cipollari continua a non crederci più di tanto. Nel frattempo, hanno fatto il ritorno in studio, a sorpresa, Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Oggi, invece, pare tocchi a Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua svelare ai presenti come sta andando avanti la frequentazione. I due raccontano che la conoscenza sta proseguendo e questa volta la complicità tra loro è evidente.

C’è anche spazio per i tronisti che, dopo l’abbandono di Gianluca De Matteis, sono due: Davide Donadei e Sophie Codegoni. Il primo appare abbastanza confuso, sebbene per lui la scelta sia ormai vicinissima. Il tronista pugliese emoziona tutti attraverso un’esterna, quella con Chiara Rabbi. Quest’ultima prepara un’emozionante sorpresa, che riesce a colpire Davide. Di fronte alla commozione di tutti e alla felicità dei due, Beatrice Buonocore non reagisce affatto bene.

Infatti, la giovane corteggiatrice non sopporta quanto sta accadendo e decide di lasciare lo studio in lacrime. Inizialmente, Donadei decide di non seguirla, in quanto secondo lui avrebbe degli atteggiamenti da bambina. Ma secondo le anticipazioni cambia idea e la raggiunge in camerino. Nel frattempo, dovrebbe esserci un confronto anche tra Aurora Tropea e Giancarlo.

Arriva poi il chiarimento per Sophie Codegoni e Matteo. La giovane tronista è uscita con Giorgio e Antonio, ma ha ricevuto una sorpresa dal Ranieri.