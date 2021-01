UeD Sossio e Ursula, incomprensioni e lacrime: intanto lui sbotta sui social

La coppia nata nel programma è tornato nello studio per raccontare come sta proseguendo la loro storia d’amore e non sono mancati i battibecchi; è arrivata poi una sorpresa per l’ex cavaliere, che su Instagram si è lasciato andare a un piccolo sfogo

Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno preso parte alla puntata di Uomini e Donne in onda oggi. La coppia è entrata nello studio dopo un emozionante filmato che li riguarda. Il video ha ripreso attimi della loro vita insieme alla piccola Bianca, che in questi mesi hanno condiviso su Instagram. Le immagini hanno emozionato i presenti in studio. Ed ecco che sono giunti al centro dello studio a raccontare cosa sta accadendo tra loro ultimamente. Sin da subito, Ursula ha fatto notare che ci sono ancora molti litigi. Il problema per Ursula è il carattere che Sossio. Entrambi hanno ammesso che effettivamente litigano 24 ore su 24! A questo punto, la Bennardo ha deciso di entrare nel dettaglio, rivelando i motivi per cui spesso discutono.

“Lui è molto permaloso, non gli si può dire nulla. Mi sono messa in discussione, ho provato con la dolcezza. È peggiorato da quando l’ho conosciuto”.

L’ex dama del Trono Over e Sossio hanno fatto qualche esempio sui loro litigi ed effettivamente si basano su problemi di poco conto. Inoltre, a detta di Ursula, Sossio si mostrerebbe in pubblico come una persona solare e simpatica, ma nel privato non sarebbe così. La Bennardo sente di essere una donna molto ironica e giocherellona, mentre Sossio sarebbe molto serio. Detto ciò, Ursula ha poi spiazzato tutti! Tra un battibecco e l’altro, è arrivata una sorpresa per l’Aruta. Maria De Filippi ha fatto portare in studio un regalo e una lettera. Ursula si è ritrovata così a leggere un messaggio che lei stessa ha scritto per Sossio.

Una lunga dedica d’amore quella che la Bennardo ha fatto all’ex cavaliere, il quale non è riuscito a trattenere le lacrime. Entrambi si sono commossi e hanno dimostrato di essere sempre innamorati e complici, nonostante i continui litigi. Dopo di che, Sossio ha aperto il suo regalo e ha trovato una collana. Ursula ha deciso di fare questa sorpresa in studio all’Aruta in occasione dei suoi 50 anni. Si è parlato anche di un secondo figlio. Sossio vorrebbe dare un altro fratello alla piccola Bianca. Ma Ursula ha ribadito di non essere d’accordo: “Quattro figli non sono semplici. Io mi reputo veramente esaurita. Sono cambiata, devo riprendermi”.

Entrambi hanno già altri figli e l’arrivo di Bianca ha reso, ovviamente, la vita di Ursula ancora più piena. Per tale motivo, al momento non pensa a mettere al mondo un altro bambino. Ora i fan attendono il matrimonio, che avverrà quando la situazione legata al Covid-19 sarà tranquilla. Intanto, su Instagram i telespettatori hanno commentato la presenza di Sossio e Ursula nella puntata di oggi, con parole negative. C’è chi, naturalmente, si è mostrato felice per la notizia. Ma sono diverse le persone che hanno scritto commenti negativi. Sossio non è riuscito a trattenersi e si è lasciato andare a un piccolo sfogo:

“Ma fatevi una vita invece di criticare gli altri. Bravi, guardate altrove che è meglio. Ma che gente di m..da che esiste in questo mondo, volgari, maleducati, invidiosi e rosiconi”.

Sembra proprio che l’Aruta non sia riuscito per nulla ad accettare le parole scritte da questi haters, che si sono detti scocciati all’idea di vederli tornare in studio.