Uomini e Donne oggi: Irene e Giorgia vanno via, Lorenzo delude Claudia

Oggi Uomini e Donne: Irene e Giorgia salutano Luigi, Lorenzo fa conoscere sua mamma a Giulia e Claudia resta male

Oggi a Uomini e Donne si continua a parlare di Luigi Mastroianni. Il tronista siciliano continua a discutere con Irene e Giorgia. La prima minaccia di eliminarsi, finché non decide di lasciare definitivamente lo studio. La corteggiatrice chiede all’ex di Sara Affi Fella se pensi davvero che non sia in grado di tenergli testa e lui riconferma il tutto. Di fronte a tale affermazione, la dolce ragazza va via, dicendogli anche di aver capito che trai due è lui quello che non la merita. Giorgia rivela di essere rimasta molto male dagli ultimi avvenimenti e non comprende come abbia potuto preferire fare un’esterna di sette ore con una nuova arrivata e non passare invece del tempo insieme a lei. Lui chiede di ballare con Valentina e questo spinge Giorgia ad auto-eliminarsi.

Finito di parlare di Luigi, si passa a Lorenzo. Il ragazzo è uscito con entrambe le corteggiatrici. Claudia le ha organizzato un’esterna molto particolare. Maria De Filippi manda in onda la loro esterna. Lei si presenta in abiti molto provocanti e questo fa sì che il tronista inizi a sentirsi anche un po’ in imbarazzo. Subito dopo, la padrona di casa manda in onda un altro filmato. Poco prima di raggiungere Riccardi, la ragazza di Latina si è vista con Ivan Gonzalez per delle lezioni di bachata. Lorenzo ha invitato Giulia Cavaglià a casa sua e qui ha avuto modo di conoscere la mamma del tronista. Di fronte a tale gesto, la Dionigi resta male perché crede che sia un qualcosa di molto importante far conoscere la propria mamma.

Uomini e Donne: Ivan chiarisce con Sonia e si arrabbia con Natalia

Dopo la scorsa puntata, Ivan cerca il chiarimento sia con Sonia che con Natalia. Con la prima le cose non vanno molto bene. Il tronista spagnolo inizia a pensare che non siano fatti per stare insieme poiché non si riescono mai a capire. Con l’altra ci sono altri problemi e in studio sembra continuare la discussione. Oggi a Uomini e Donne Natalia dice di aver chiesto di fare un’esterna con Gonzalez e di aver però ricevuto un no dalla redazione. Alla fine, i redattori del programma smentiscono la donna e Ivan si arrabbia.