Uomini e Donne oggi: Davide fa l’annuncio tanto atteso, l’ultima esterna

Va in onda oggi la seconda parte della registrazione di UeD avvenuta lo scorso 26 gennaio. Dopo aver assistito ai racconti di Gemma Galgani e alle scuse di Giancarlo ad Aurora Tropea, il pubblico di Canale 5 si ritroverà ad ascoltare l’annuncio ufficiale di Davide Donadei sulla scelta. Infatti, proprio oggi, il tronista pugliese rivela che è pronto a fare la sua scelta il giorno seguente. Le corteggiatrici scendono in studio e viene mandata in onda la clip dell’ultima esterna di Davide e Chiara Rabbi. Come già ha fatto con Beatrice Buonocore, il tronista ha trascorso una giornata intera con la corteggiatrice di Sacrofano. Alle 11 di mattina la ragazza è andata a prenderlo con la sua macchina, per portarlo nel paese dove vive. Gli ha fatto visitare un po’ il posto e poi si sono fermati in luogo speciale. Qui si sono scambiati dei baci, indossando sempre la mascherina.

Dopo di che il filmino mostra i due pranzare insieme in casetta, dove lei ha scelto di regalargli un album con le loro foto. Chiara spera, ovviamente, che potranno completarlo insieme. Tina Cipollari e Gianni Sperti, in studio, intervengono facendo notare che regalare gli album solitamente porta male. La terza parte della giornata l’hanno trascorsa nella terrazza, dove hanno svolto la loro prima esterna. Lei gli ha riservato delle sorprese, con dediche d’amore abbastanza importanti. Davide, di fronte a queste dichiarazioni, non è riuscito a trattenere le lacrime.

Le clip di questa lunga giornata hanno, naturalmente, toccato Beatrice, che in studio piange tutto il tempo. La Buonocore è ormai convinta di non essere la persona che Davide ha intenzione di scegliere. In studio scoppia il panico, quando le due corteggiatrici scoprono che il finale è ormai alle porte. Le anticipazioni hanno già rivelato il nome della scelta. Sempre nel corso della puntata di oggi, il pubblico dovrebbe ritrovare al centro dello studio Claudio e Sabina. I due rivelano di essere andati oltre fisicamente. La dama ammette che prova già dei sentimenti, ma lui prova solo attrazione.

Gianni e Tina intervengono durante questo confronto, in quanto non riescono a comprendere come faccia Sabina a continuare questa conoscenza dopo tale confessione.