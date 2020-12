Uomini e Donne oggi: videochiamata a sorpresa, arrivano le scuse

Sophie Codegoni e Davide Donadei dovrebbero essere i protagonisti della puntata di oggi, venerdì 4 dicembre 2020, di Uomini e Donne. La giovane tronista, seduta al centro dello studio, racconta di aver organizzato un’esterna con Matteo, in occasione del compleanno di quest’ultimo. Nel corso di questa uscita, Sophie ha regalato al corteggiatore un libro con una dedica. Il ragazzo ha mostrato tutta la sua felicità di fronte all’inaspettata sorpresa. Tra loro è scattato quasi un bacio, ma ovviamente si sono sfiorati in quanto indossano le mascherine. Infatti, Maria De Filippi ha proibito a tutti i tronisti e corteggiatori di baciarsi.

La Codegoni è uscita anche con Antonio. Sono andati a cavallo insieme e hanno parlato di quanto accaduto nel corso della registrazione precedente, durante la quale il corteggiatore è stata attaccato dai presenti in studio per la sua arroganza. Oggi in studio Antonio decide di chiedere pubblicamente scusa a Maria per l’atteggiamento che ha tenuto la scorsa puntata. Il giovane si dichiara dispiaciuto per gli insulti che ha ricevuto sul web e che hanno ferito i suoi familiari. Vuole tirare fuori il suo carattere forte ma non vorrebbe esagerare com’è già successo.

Ma a questo punto Sophie inizia a chiedersi quale sia il vero Antonio. Infatti, la tronista vorrebbe che lui si mostrasse come la persona che è realmente. Il corteggiatore confessa di non voler passare da vittima e ammette che, al momento, teme molto Matteo, in quanto ha compreso che a lei piace molto.

Davide Donadei ha già parlato della sua esterna con Beatrice Buonocore nel corso della puntata andata in onda ieri. Oggi il tronista dovrebbe tornare al centro dello studio per raccontare quanto sta accadendo con Chiara. I due hanno fatto un’esterna insieme, ma lei afferma di sentirlo distante. Il tronista non riesce a fidarsi di lei e, nonostante ciò, decidono di ricominciare dall’inizio. Maria gli chiede, a un certo punto, con chi uscirebbe se ne avesse la possibilità, anche solo per cinque minuti, e lui senza esitare neanche un secondo fa il nome di Beatrice.

Per Davide arriva anche una graditissima sorpresa. Lui stesso ha confessato di sentire la mancanza di sua mamma e di suo fratello ora che vive da solo a Roma. Maria, pertanto, decide di fargli ricevere a sorpresa una videochiamata dai suoi due familiari. Ovviamente Donadei appare commosso!