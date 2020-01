Uomini e Donne oggi, sfilata delle dame: Gemma crea scalpore

Uomini e Donne oggi, una sorprendente sfilata: Gemma Galgani stupisce tutti con uno ‘spogliarello’

Prosegue la puntata del Trono Over oggi a Uomini e Donne. La settimana si chiuderà con la sfilata delle dame ‘Seducente come in un film’. Ad attirare l’attenzione su di sé ci pensa ovviamente Gemma Galgani. La dama torinese decide di interpretare Sofia Loren nel film ‘Ieri, oggi e domani’ e riesce a creare scalpore in studio. Infatti, la vedremo imitare lo spogliarello della nota attrice italiana, togliendosi alcune parti del suo outfit e restando, così, solo con la sottoveste. Chiaramente non mancano le critiche per Gemma e, come sempre, è proprio Tina Cipollari a scagliarsi su di lei. Scendendo nel dettaglio, l’opinionista sfrutta la situazione che si è venuta a creare in studio per criticare la Galgani. A detta sua, la dama non dovrebbe creare certe dinamiche alla sua età e dovrebbe, dunque, avere un atteggiamento diverso. Come al solito, la dama torinese fa di tutto per difendersi da queste accuse e ad appoggiarla ci pensa il pubblico presente in studio, che apprezza il suo modo di fare.

A prendere parte a questa nuova sfilata sono anche Barbara De Santi nelle vesti di Morticia, Valentina nei panni di Jessica Rabbit e tutte le altre dame. Ma ovviamente non mancano le discussioni e gli scontri all’interno dello studio di Uomini e Donne oggi. In particolare, non manca una lite tra Armando Incarnato e Veronica Ursida, che già nel corso della puntata di martedì hanno discusso animatamente. La dama sceglie di sfilare nelle vesti di cat woman e viene elogiata dai cavalieri presenti in studio, tranne dal napoletano. Quest’ultimo decide di darle come voto un misero ‘4’ e Tina non perde tempo per attaccarlo, convinta che non abbia votato in modo sincero.

Oggi Uomini e Donne, sfilata delle dame del Trono Over: Antonella incanta tutti

E mentre Gemma attira l’attenzione su di sé con il suo spogliarello, a vincere l’intera sfilata è Antonella. Grandi applausi per quest’ultima, che riesce a incantare tutti i presenti in studio. Il motivo? La dama sfila mostrando tutta la sua eleganza e cantando la canzone di Patty Pravo, che ha scelto come sottofondo.