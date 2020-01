Trono Over Armando, polemica ventenne continua dopo UeD: lo sfogo di Incarnato

Armando Incarnato, la segnalazione a Uomini e Donne Over che infiamma il Trono

Anche oggi Armando Incarnato è stato protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, e come al solito è stato accusato di avere una storia fuori. L’ultima segnalazione sul suo conto, che ha visto scendere in campo persino la diretta interessata, la sua ex Janet, non ci è sembrata andare a buon fine: Armando infatti ha spiegato perché è ancora in contatti con lei, e nessuna prova certa è stata portata in studio sul probabile fidanzamento di cui si era parlato. Oggi l’accusa riguardava una frequentazione con una ventenne: lo avevamo già saputo dalle anticipazioni, e a insinuare tutto era stata proprio Veronica Ursida, evidentemente delusa dal comportamento di Armando che, tra le altre cose, con lei non vuole più avere niente a che fare.

Trono Over, Veronica Ursida e Roberta Di Padua si confrontano fuori dagli studi: Armando reagisce così

Armando ha negato il coinvolgimento con la ragazza di cui la Ursida ha parlato, e lo ha fatto anche dopo che Veronica ha chiesto a Maria De Filippi di poter uscire con Roberta Di Padua per avere un confronto sulle cose che le avrebbe detto. Maria ha acconsentito ma le ha chiesto come mai “una volta che il rapporto è chiuso non lo chiudi” cercando di farle capire che forse era il caso di metterci una pietra sopra, visto che non stava facendo una bella figura. Veronica ha spiegato che per lei il capitolo “Armando” è chiuso ma che nonostante questo voleva capirci di più. La conduttrice sapeva cosa Armando avesse detto a Roberta, ed è per questo che ha vietato che i contenuti della loro conversazione fossero riportati in trasmissione: si tratta a quanto pare di questioni troppo intime per l’orario di messa in onda. Alla fine tutte e due sono uscite, e al rientro Armando si è mostrato ancor più deciso: “Veronica – ha spiegato Incarnato – poteva raccontare quello che lei voleva e non la verità? Si può prendere anche questo in considerazione?”.

Armando dopo Uomini e Donne: le nuove accuse

Dopo la puntata Armando ha pubblicato vari post su Instagram in cui da una parte provoca alcune corteggiatrici, con molta probabilità Veronica e Roberta, dall’altra scrive di aspettare ancora la donna giusta. “Ma quando parlano con Armando – queste le sue parole in una storia recente – prendono la scossa sotto il c…o che tutte si alzano o devono far vedere il vestito che indossano per pubblicizzare il negozio che gliel’ha regalato?”. Poi un commento, sempre nella stessa storia, su sé stesso: “O lo odi o lo ami”. Qui di seguito un post pubblicato pochissimo tempo fa:

Non si può dire insomma che Armando se la stia passando proprio benissimo a Uomini e Donne. Cos’altro dovremo aspettarci dal Cavaliere degli Over?