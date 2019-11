Uomini e Donne oggi: Giulio corre da Giovanna, la scelta di Giulia

Uomini e Donne oggi: Giulio Raselli senza corteggiatrici, Giulia Quattrociocche fa la sua scelta

Una puntata scoppiettante quella di Uomini e Donne in onda oggi. Vedremo su Canale 5 nuove svolte per i percorsi dei quattro tronisti presenti nel programma. In particolare, Giulio Raselli si ritrova in serie difficoltà. In studio non si presentano né Giovanna Abate né Giulia D’Urso. Il tronista è così costretto a contattare le due corteggiatrici, attraverso una videochiamata. Con entrambe la conversazione termina nel peggiore dei modi, tanto che tutte e due decidono di inviare un messaggio alla redazione in cui dichiarano di non essere intenzionate a presentarsi in studio. A questo punto, Maria De Filippi propone a Giulio di prendere la macchina del programma per raggiungere Giovanna. Esce in questo modo Raselli, il quale corre a riprendere la Abate. Intanto, la conduttrice continua la puntata del Trono Classico con gli altri percorsi. Scendendo nel dettaglio, oggi i telespettatori assisteranno a un magico momento che riguarda Giulia Quattrociocche. La tronista arriva a prendere finalmente la sua scelta, tra Daniele e Alessandro.

È quest’ultimo, di fronte alla complicità evidente tra lei e il suo rivale, a chiederle di fare la sua scelta. A questo punto, Giulia non può più negare il suo forte coinvolgimento con Daniele e lo sceglie così, senza nessuna preparazione. Una scelte, questa, che arriva dal cuore e fatta in modo decisamente spontanea. Il corteggiatore, chiaramente, si lancia subito verso la Quattrociocche, rispondendo con bel sì. Scendendo così i petali rossi per questa nuova coppia che si è creata all’interno del programma. Nel corso della prossima settimana, li vedremo tornare in studio con importanti novità. La loro relazione, nata da pochissimo tempo, sta procedendo nel migliore dei modi.

Oggi Uomini e Donne: Giulia Quattrociocche sceglie Daniele, Alessandro in futuro potrebbe diventare tronista

Oggi a Uomini e Donne assisteremo a interessanti colpi di scena, come vi abbiamo già anticipato. Purtroppo non arriva il lieto fine sperato per Alessandro Basciano. Molto amato dal pubblico, mostra tutta la sua delusione ma riceve allo stesso tempo un’importante notizia. In futuro la redazione e Maria potrebbero prendere in considerazione un suo percorso da tronista.