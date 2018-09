Uomini e Donne Oggi: un Lorenzo diverso dal solito, sorpresa

Oggi Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi e Greta, l’esterna più bella e le lacrime

Dopo la lunghissima lite tra Teresa e Mara, oggi va in onda una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Maria De Filippi decide di proseguire e fa vedere l’esterna di Lorenzo con Greta. I due sono già usciti e sembrano trovarsi davvero molto bene insieme. Si trovano in un bar e lei le scrive con un pennarello il suo nome sul braccio. Nella scorsa registrazione, il tronista aveva dimenticato il nome della ragazza. Dopo aver parlato del più e del meno, lui ammette di trovarsi sempre un po’ in imbarazzo davanti a lei, ed è una cosa che non le capita mai con nessuno. Lei gli racconta poi di alcuni suoi problemi familiari, più in particolare della sua nonna che non sta molto bene.

Mentre va in onda l’esterna, Greta si commuove in studio e Lorenzo si alza per darle un bacio sulla guancia e per cercare di tranquillizzarla. Scoppia poi una piccola discussione tra Riccardi e Viviana. Quest’ultima attacca Greta, ma il tronista non è d’accordo e la invita a stare in silenzio visto il momento di forte commozione dell’altra. Lo studio si fa sentire e gli applausi sono tutti dalla parte di lui. Viene poi trasmessa l’esterna tra Mara e l’unico ragazzo che ha voluto portare fuori. I due si iniziano a conoscere e entrambi dichiarano di essere stati bene e di voler proseguire. E torna al centro dell’attenzione la lite tra la Fasone e Teresa. È poi il momento dell’uscita tra Luigi e Martina.

Uomini e Donne: le esterne di Luigi Mastroianni e le lacrime di Lorenzo

Luigi ha portato fuori Martina. Il tronista di Uomini e Donne e la sua corteggiatrice cercano di conoscersi un po’ meglio. La ragazza rivela che si aspettava di vedere in esterna Lorenzo e non lui. Alla fine si trovano bene e Mastroianni le dice anche di vedere in lei una bellissima e bravissima persona. Lorenzo finisce anche in lacrime a causa della parole di Giada in esterna.