Uomini e Donne oggi: Maria contro Lorenzo, Teresa vuole Andrew

Oggi Uomini e Donne: Lorenzo e Luigi contro Giulia, Teresa esce con Andrea Dal Corso

La nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne parte con le esterne di Teresa. Luca Daff prende subito la parola e svela di volersi eliminare, ma la tronista lo invita a restare in studio e aspettare ancora un po’ prima di prendere una decisione definitiva. Intanto, Maria De Filippi manda in onda il video in cui la Langella decide di raggiungere in albergo Andrew. Il corteggiatore resta senza parole e la ragazza rivela di non volersi precludere la possibilità di conoscerlo un po’ meglio. Dal Corso ne è felice ma, allo stesso tempo, non nega di voler continuare a frequentare anche Mara per capire se sia la donna adatta a lui.

Mara Fasone dichiara di volerlo eliminare, ma cambia idea quando lui le dice di averla pensata nel corso della settimana. In studio si da poi vita ad un breve e scontroso battibecco tra i corteggiatori della siciliana. Dopo la discussione tra Giovanni, Rodolfo e Dal Corso, quest’ultimo balla con la tronista. Si passa poi a Lorenzo. Dopo aver rivisto l’esterna tra Luigi e Giulia, lui vorrebbe raggiungerla, ma la ragazza non c’è perché uscita in esterna con Mastroianni. Riccardi la chiama al telefono e le da un ultimatum. O la corteggiatrice lascia Luigi e lo raggiunge o tra loro non ci sarà mai più nulla. Alla fine, la ragazza sceglie di non andarsene dall’esterna per educazione e rispetto nei confronti del tronista siciliano.

Uomini e Donne: Lorenzo e Luigi contro la corteggiatrice Giulia

Una volta tornati in studio, Lorenzo invita Giulia a raccontare tutta la verità sulla sua ultima storia d’amore. La ragazza rivela di essersi lasciata ad Agosto e non da tre mesi come aveva detto all’inizio. Luigi prende immediatamente le distanze, mentre Riccardi continua ad accusarla e attaccarla. Alla fine, Maria De Filippi si arrabbia con il tronista e gli chiede di smetterla e di prendere una decisione. O la manda via o la smette di prendersela con lei in tale modo.