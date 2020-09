Uomini e Donne oggi, accuse e sospetti: Selene tra Nicola e Davide

Oggi a Uomini e Donne continuano i colpi di scena. Gemma si ritrova tra Biagio e Paolo. Con quest’ultimo ha avuto già una discussione, a causa della conoscenza che sta portando avanti con l’altro cavaliere. Tra loro c’è anche Aurora, la quale sta frequentando Biagio. Dopo ciò, il pubblico di Canale 5 assisterà a un ulteriore avvicinamento tra Jessica Antonini e Davide Lorusso. In particolare, Daniela del pubblico fa presente di avere qualche sospetto sui due protagonisti del Trono Classico. Come tanti telespettatori, esprime le sue perplessità per quanto riguarda il rapporto che si è creato in così poco tempo. Impossibile non notare il felling e la complicità che Jessica e Davide condividono. A mostrare delusione di fronte a questa situazione è Simone, l’altro corteggiatore che la tronista sta conoscendo. Il ragazzo dichiara di essere rimasto molto male vedendo questo avvicinamento tra loro. Jessica e Davide poi ballano insieme ed è nuovamente possibile notare la loro complicità.

Uomini e Donne oggi, nuove accuse: la corteggiatrice Selene fa infuriare il tronista Davide a causa di Nicola Vivarelli

Jessica appare sempre più interessata a Davide, tanto che i dubbi dei telespettatori si fanno sempre più forte. Il loro ballo ne è la prova. I due sono talmente vicini che sembrano scambiarsi un bacio, sebbene abbiano le mascherine. La tronista ammette di provare interesse sia per Lorusso che per Simone. Il primo è riuscito a scombussolarla molto, mentre da parte del secondo vede protezione. Prosegue la puntata di oggi con il trono di Davide Donadei, il quale arriva in studio abbastanza arrabbiato. Scendendo nel dettaglio, il tronista ammette di essere particolarmente infastidito dal comportamento della sua corteggiatrice Selene Querulo. Prima ancora che lui entrasse in puntata, come il pubblico ha potuto vedere ieri, la ragazza ha mostrato interesse nei confronti di Nicola Vivarelli!

Oggi Uomini e Donne: Nicola Vivarelli pronto a nuove conoscenze dopo Gemma Galgani

Ebbene sì, Nicola Vivarelli dopo Gemma Galgani è pronto a nuove conoscenze, ma non nel Trono Over. Il giovane cavaliere è rimasto colpito da Selene, che sembra volergli concedere la possibilità di iniziare una conoscenza. Davide non è per nulla d’accordo con quanto sta accadendo tra i due e si accendono così nuove discussioni in studio. Nel frattempo, Sophie Codegoni non ha fatto ancora alcuna esterna, ma ci sono moltissimi ragazzi pronti a conoscerla.