Uomini e Donne oggi: Luca Daffré torna, ma Alessio se ne va

Uomini e Donne oggi, puntata 24 maggio: Giulia Cavaglia e Angela Nasti ancora problemi prima della scelta

Oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Classico. Scendendo nel dettaglio, la messa in onda prenderà inizio da quanto trasmesso ieri. I telespettatori continueranno a seguire le vicende riguardanti il percorso di Giulia Cavaglia. Manca davvero poco al giorno della scelta e la tronista sembra trovarsi bene con entrambi i corteggiatori, sebbene in studio si lasci andare a discussioni con Manuel. Il tutto accade dopo che viene mandata in onda l’esterna di Giulia con Giulio. Si accende lo scontro tra Tina Cipollari e Galiano. L’opinionista non sembra approvare l’atteggiamento tenuto dal corteggiatore, sostenendo invece il rivale. Scendendo nel dettaglio, ancora una volta, Tina accusa Manuel di essere troppo arrogante. Subito dopo si apre una questione proprio su Galiano. Si parla, nel dettaglio, di un’affermazione fatta dal corteggiatore su Instagram, riguardante Giulio. Quanto detto sui social da Manuel non viene approvato neppure dalla Cavaglia.

In risposta alla dedica fatta da Giulio alla tronista su Instagram, Manuel avrebbe definito il suo rivale “un lecchino”. Giulia si pone, su questo punto, delle domande: perché Galiano deve continuare a esprimere la sua opinione sui social? Dopo un bel po’ si passa al percorso di Angela Nasti, anche lei molto vicina alla scelta. Viene mandata in onda l’esterna con Alessio, che dopo la scorsa puntata va in camerino da lei. Qui parlano di Luca e poi lui prova anche a baciarla. Ma, stando alle anticipazioni, la tronista si scansa. Ovviamente questa sua reazione non viene mandata giù dal corteggiatore che si arrabbia parecchio. Subito dopo viene mandata in onda l’esterna con Luca.

Uomini e Donne oggi: Luca Daffré torna da Angela, ma Alessio lascia lo studio

Dopo l’assenza inaspettata di Luca, durante la scorsa puntata, Angela va a trovarlo a Milano. Dalle anticipazioni sappiamo che oggi assisteremo alla pace tra i due, che si lasciano andare, anche questa volta, a dei baci. A questo punto, Alessio se ne va. Inizialmente la Nasti rincorre il suo corteggiatore, ma poi torna in studio affermando di non essere più intenzionata a inseguire nessuno.