Uomini e Donne oggi: Lorenzo e Teresa in crisi, dubbi sui corteggiatori

Oggi Uomini e Donne: Teresa dubbiosa, Lorenzo deluso da Giulia

Oggi torna in onda il Trono Classico. A Uomini e Donne questo pomeriggio vedremo la nuova esterna tra Luigi e Irene. I due stanno bene insieme e sembrano essere davvero molto complici. Nonostante sia andato tutto a meraviglia, il tronista siciliano ha ancora qualche dubbio. Una volta tornati in studio, Mastroianni rivela di non riuscire a fidarsi ciecamente della sua corteggiatrice. Il giovane crede che la ragazza sia sempre molto attenta alle telecamere, a cosa fare e cosa dire. In puntata lo criticano quasi tutti, consigliandogli anche di lasciarsi andare un po’ di più e non essere sempre così rigido. Si passa poi alle esterne di Teresa Langella.

La bella tronista di Napoli ha portato fuori Luca, Andrea e Antonio. Con il primo si fa del karaoke e si passa del tempo chiacchierando e scherzando. Il corteggiatore torna poi a parlare di come non riesca a comprendere il motivo per cui Andrea Dal Corso abbia deciso di corteggiare la Langella. I due ex tentatori continuano a discutere anche in studio e a quanto pare la loro amicizia è arrivata ad un punto di non ritorno. Intanto, l’uscita con Dal Corso va benissimo. Una volta andata in onda anche quella con Antonio, la ragazza espone a Maria De Filippi e al diretto interessato le sue impressioni. Teresa si sente come la mamma del corteggiatore e non come sua possibile donna. In primis, la tronista lamenta il fatto che il ragazzo non prenda mai iniziativa.

Uomini e Donne: Giulia assente, Lorenzo deluso

Lorenzo voleva portare in esterna Giulia, ma la redazione gli fa sapere che nel corso della registrazione non avrebbe potuto presentarsi e per questo il tronista ha cambiato idea. Riccardi è uscito con Alice e Claudia. Con quest’ultima è andato tutto molto bene. Lui rivela di trovarsi a suo agio e di essere molto interessato. Intanto, Maria manda in onda il filmato in cui viene mostrata la reazione della Cavaglia quando le viene detto che non sarebbe stata portata fuori. La corteggiatrice si arrabbia e accusa Riccardi di non poter capire cosa sia il lavoro poiché non ha mai fatto nulla in vita sua.