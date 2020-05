Uomini e Donne oggi: ritorno inaspettato di Enzo e Pamela, Maria sorpresa

Uomini e Donne oggi: Enzo torna sui suoi passi con Pamela? Alchimista colpisce Gianni Sperti

Oggi in studio a Uomini e Donne fanno il loro ritorno Enzo e Pamela. Nel corso della scorsa puntata abbiamo visto la dama ricevere una grandissima delusione: il cavaliere aveva scelto di non presentarsi per incontrarla. Non solo, l’uomo aveva deciso di non rispondere più neanche alla redazione. Dunque, sembrava ormai che tra loro la storia si fosse definitivamente conclusa così. In realtà, oggi li rivediamo nuovamente avere un confronto al centro dello studio. Inaspettatamente, Enzo sceglie di farsi vivo con Pamela e di avere un ulteriore chiarimento con lei. Ovviamente si spera che la Barretta possa finalmente ritrovare il sorriso, in quanto in queste settimane l’abbiamo vista lasciarsi andare spesso allo sconforto più totale. Dopo di che, arriva il momento per Giovanna Abate di rivedere Alchimista. La tronista e il corteggiatore mascherato hanno trascorso un’esterna insieme, durante la quale Gianni Sperti nota dei dettagli abbastanza importanti, che lo sorprendono.

“Mi fa arrivare quanto ci tiene a lei, a me è arrivato tanto”, dichiara l’opinionista nel corso della puntata. Il modo di fare di Alchimista, che si svela in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, sembra aver colpito Gianni e non solo. Anche Giovanna appare entusiasta di fronte al comportamento del corteggiatore mascherato. Il ragazzo continua a portare una maschera, anche dopo essersi svelato alla Abate. Proprio questo dettaglio, fa riflettere la tronista: “Una cosa bellissima quella che lui fa”. Pertanto, possiamo dire che attualmente Alchimista sta dimostrando molto il suo interesse nei confronti di Giovanna, che sta continuando le conoscenze con Alessandro Graziani e Sammy Hassan.

Oggi Uomini e Donne: arrivano tre nuove corteggiatrici per Sirius/Nicola

Arriva il momento di Sirius/Nicola, il quale oggi accoglie ben tre nuove corteggiatrici. Non sappiamo se il corteggiatore di Gemma Galgani scelga di avviare queste nuove conoscenze. Una di queste ragazze riesce a sorprendere Maria De Filippi. “Una conoscenza tra me e te potrebbe rafforzare quello che c’è tra te e Gemma”, dichiara la ragazza. La conduttrice, ridendo, spiega ai presenti in studio cosa vuole dire la nuova corteggiatrice e ammette che questo suo ragionamento “non è male”.