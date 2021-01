Uomini e Donne oggi: rotture, scontri e nuove insinuazioni

Cosa accade oggi a Uomini e Donne? Nel corso della puntata del pomeriggio di venerdì 22 gennaio 2021, dovrebbero sedere al centro dello studio Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. L’appuntamento prende inizio da dove si è concluso quello in onda ieri, che ha visto come protagonista Gemma Galgani, fortemente delusa dalla fine della sua conoscenza con Maurizio Guerci. Intanto, ecco che oggi avviene una discussione tra Riccardo e Roberta. I due al centro dello studio fanno sapere di avere avuto delle incomprensioni, a causa di quanto accaduto nel corso della puntata in cui è stata ospite Ida Platano, andata in onda qualche giorno prima di questa registrazione. Si accende un piccolo scontro, che si conclude con il Guarnieri che torna a sedersi al suo posto nel parterre, abbastanza infastidito. Intanto, scende un uomo per la Di Padua, la quale però decide di non tenerlo.

Dovrebbe esserci spazio anche per Armando Incarnato oggi. Lucrezia Comanducci, tornata nel programma proprio per riprendere con lui la conoscenza, decide di mettere la parola fine al loro rapporto! Scendono per lei ben cinque ragazzi. Ma l’ex corteggiatrice di Gianluca De Matteis decide di mandarli a casa tutti e cinque. Per Aurora Tropea arriva un uomo e, a differenza delle sue colleghe, decide di intraprendere una nuova conoscenza. Il pubblico oggi dovrebbe assistere anche a una discussione tra Giancarlo e Alessandra, che poi decidono di proseguire con la loro frequentazione.

Al centro dello studio Davide Donadei racconta invece di aver portato in esterna sia Beatrice Buonocore che Chiara Rabbi. La prima, però, non si è presentata. Con la seconda ammette di aver fatto una bella esterna. La corteggiatrice ha scelto di fare questa uscita nel luogo del loro primo incontro, dove ha fatto posizionare un bel letto. Qui si sono lasciati andae a confidenze e coccole, secondo le anticipazioni. Il tronista, seguendo quanto già fatto da Sophie Codegoni, ha deciso di spegnere le telecamere per baciare Chiara. Ma ecco che in studio si apre un lungo scontro tra Davide e Beatrice. Donadei è abbastanza arrabbiato, poiché lei non si è presentata in esterna.

Addirittura, il tronista pugliese inizia a pensare che la ragazza sia pilotata da qualcuno. La Buonocore, però, resta ferma nella sua posizione. Intanto, Chiara dimostra di essere abbastanza triste, poiché non riesce a comprendere come Davide ancora non sia arrivato a una scelta.