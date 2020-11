Uomini e Donne oggi: Davide conosce il padre di Chiara e accusa Beatrice

Uomini e Donne oggi, venerdì 20 novembre 2020, Davide Donadei al centro dello studio racconta come sta proseguendo il suo percorso nel programma. Proprio ieri, il tronista ha detto la sua su quanto sta accadendo al collega Gianluca De Matteis. Quest’ultimo ha dichiarato che non riesce a esprimere se stesso, tanto che ora si ritrova a vivere momenti difficili. Al contrario, Davide continua con la sua esperienza nel programma insieme alle due sue corteggiatrici, Chiara e Beatrice. Con la prima ha fatto un’esterna molto carina. È stata lei che ha organizzato questa uscita, durante la quale ha fatto conoscere al tronista suo padre, attraverso una videochiamata.

La serenità con Beatrice, invece, sembra essere svanita. Maria De Filippi manda in onda una clip che vede Davide raggiungere la Buonocore, subito dopo la scorsa puntata. Donadei non aveva per nulla apprezzato il commento della corteggiatrice, la quale aveva dichiarato che non l’aveva pensato per niente durante la settimana. Dietro le quinte, i due hanno litigato. Beatrice ha tentato di spiegare al tronista ciò che realmente intendeva. Ma Davide ha dimostrato di essere davvero arrabbiato, tanto che ha accusato la Buonocore di fare troppo il personaggio su Instagram. Dopo la discussione, la corteggiatrice si è sfogata, piangendo e affermando che in realtà pensa sempre a Davide. Oggi in studio, però, Donadei preferisce ballare con Chiara.

Sophie è uscita sia con Antonio che con Matteo. Sceglie di eliminare tre dei suoi corteggiatori, ovvero Marco, Federico e Nicolò. Il primo le lascia comunque un pensiero: una bottiglia di vino e un regalino incartato. Pare che la giovane tronista sia riuscita finalmente a trovare la sua strada. Qualche settimana fa, si era lasciata andare a un duro sfogo, in quanto non riusciva a provare delle emozioni forti per nessuno dei suoi corteggiatori.

Pare che oggi i telespettatori scopriranno come sta affrontando questa nuova edizione Riccardo Guarnieri, tornato nel programma dopo aver messo fine alla sua storia d’amore con Ida Platano, in modo definitivo. Il cavaliere sta frequentando due dame. Una di esse esce e si sente anche con Armando Incarnato. Sebbene discutano abbastanza, decidono di proseguire con la loro conoscenza.