Uomini e Donne oggi: fiumi di lacrime, tra Armando e Veronica è già finita

Uomini e Donne oggi: ancora lacrime per Gemma Galgani, Armando e Veronica tornano di nuovo in studio

Uomini e Donne vede ancora protagonista Gemma Galgani oggi, con la continuazione dell’ultima registrazione del Trono Over. La dama torinese continua a non riuscire a trattenere le lacrime e a nascondere la forte delusione per quanto accaduto con Juan Luis. Quest’ultimo, ricordiamo, è stato più volte accusato di falsità da Armando Incarnato, il quale ci tiene al benessere di Gemma. Il cavaliere napoletano, per dare una vera e propria dimostrazione delle sue accese, ha portato in studio delle prove. Juan Luis avrebbe cercato di conquistare la sorella 44enne di Armando e a provarlo ci pensano appunto questi messaggi, che hanno potuto leggere Gianni e Tina. Non solo, Incarnato ha accusato l’uomo di aver corteggiato anche un’altra donna fuori dal programma. Di fronte a queste pesanti accuse, che pare siano state provate dalle immagini portate da Armando, Gemma non ha trattenuto le lacrime. Ieri abbiamo visto la dama lasciare lo studio fortemente delusa. A cercare di consolarla ci ha pensato Tina, con la sua solita ironia. Anche oggi la Cipollari approfitta del momento difficile che sta vivendo Gemma per fare ironia. La Galgani continua a piangere dietro le quinte, dove cerca sostegno proprio nell’opinionista.

Un momento divertente per molti, ma anche abbastanza spiacevole per la dama torinese. Quest’ultima non sa più come gestire questa situazione e in studio si riaccendono gli animi. Gianni fa sapere ai presenti e al pubblico di aver notato alcuni particolari su Juan Luis. Sperti sembra non credere al cavaliere, tanto che ammette di aver visto alcune locandine che lo vedono protagonista in varie serate. Questo dettaglio fa riflettere e non poco. Ieri abbiamo visto Armando e Veronica lasciare insieme la trasmissione, ma oggi avviene un altro colpo di scena. I due tornano in studio a fine puntata rivelando di aver già discusso dopo la scelta. Si lanciano nuove accuse e durante lo scontro esce fuori che tra loro c’è stato più di un bacio. Al centro dello studio si siede anche Valentina, insieme a Erik. C’è molta passione tra loro, ma lui non intende darle l’esclusiva. Infatti, fa entrare una donna, arrivata per corteggiarla. Il cavaliere, però, non inizia questa conoscenza.

Oggi Uomini e Donne: la delusione di Gemma Galgani non ha fine

Dalle anticipazioni che lancia la pagina ufficiale del programma su Instagram sappiamo che assisteremo a “una ‘scena memorabile’, un nuovo arrivato per qualcuno del parterre”. Intanto, Gemma appare sempre più delusa dal comportamento di Juan Luis, da cui vorrebbe ricevere delle spiegazioni. Ma ormai sembra che quasi tutti i presenti le vogliano consigliare di voltare pagina.