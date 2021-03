Uomini e Donne oggi: Gemma delude, De Filippi indaga su un cavaliere

Dopo la pausa di ieri, oggi torna in onda Uomini e Donne. Questo pomeriggio di venerdì 19 marzo 2021, i telespettatori avranno modo di scoprire come stanno andando avanti i percorsi dei protagonisti del programma. La puntata dovrebbe corrispondere alla prima parte della registrazione avvenuta lo scorso 11 marzo e dovrebbe iniziare con Gemma Galgani. Secondo le anticipazioni, Maria De Filippi manda in onda la clip sulla sfilata della dama torinese, che ha interpretato Charlize Theron nella pubblicità di J’adore Dior. Dopo questo filmato, Gemma ammette di sentirsi sola. Proprio per tale motivo, ha deciso in questi giorni di riprendere la conoscenza con Maurizio G., il cavaliere protagonista della “versione Il Segreto”, ideata dal programma.

In particolare, i due si sentono tra messaggi e chiamate. Ed ecco che in studio entrambi confessano di provare un interesse! Tale rivelazione, però, spiazza un po’ tutti, tanto che non mancano gli attacchi. Tina Cipollari e Gianni Sperti intervengono e ammettono di non capire il motivo per cui Gemma sia tornata da Maurizio. Era stata proprio lei a far notare che c’era la probabilità che il cavaliere fosse interessato solo a ottenere visibilità. La Galgani era certa del fatto che l’uomo non fosse realmente attratto da lei. A questo punto, interviene anche la De Filippi, che pare avere qualche dubbio.

Scendendo nel dettaglio, la padrona di casa chiede a Maurizio se è stato contattato da un’agenzia. Il cavaliere nega la cosa, mentre Maria fa sapere che le hanno riferito il contrario. In particolare, sembra che l’uomo sia stato sollecitato ad avvicinarsi a Gemma, con lo scopo di ottenere visibilità. Maurizio, però, continua a negare affermando di essere stato contattato solo da una signora che voleva conoscerlo. La De Filippi taglia corto questo discorso, in quanto non rappresenta una risposta a ciò che gli ha chiesto. Ma siccome il cavaliere non fa altro che negare la cosa, la padrona di casa è costretta a lasciar perdere.

Non si sa se già oggi il pubblico di Canale 5 assisterà al ritorno di Nicola Vivarelli. Dopo tre mesi, trascorsi sulla nave per lavoro, Sirius torna e conferma di aver sentito più volte la Galgani, solo in amicizia.