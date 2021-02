Uomini e Donne oggi: De Filippi pronta a smascherare un cavaliere

La padrona di casa inizia ad avere dei sospetti su Maurizio, l’uomo con gli occhi azzurri che sta attualmente frequentando Gemma Galgani, e così mette in atto un piano per avere la verità

Oggi la puntata di Uomini e Donne è scoppiettante! Le anticipazioni dell’appuntamento che va in onda questo pomeriggio, lunedì 15 febbraio 2021, riguardano la registrazione avvenuta lo scorso 3 febbraio. Al centro dello studio, il pubblico di Canale 5 ritroverà Gemma Galgani e Maurizio. Si tratta del cavaliere che di recente la dama torinese ha deciso di frequentare. Non è né il poeta né il Guerci, bensì l’uomo che sta conoscendo anche Maria. Gemma racconta di aver trascorso con il cavaliere una bella serata. Lui si è recato a casa della dama di Torino, ma oggi in studio la situazione diventa per lui abbastanza complicata. Infatti, la Galgani ammette di aver iniziato ad avere non pochi sospetti nei confronti di Maurizio. Dispiaciuta, confessa che il cavaliere la starebbe sfruttando per ottenere visibilità.

Gemma dichiara di aver iniziato ad avere questo importante dubbio quando le ha fatto preparare un quadro da un suo amico pittore. Tale opera rappresenta per lui la conoscenza che sta portando avanti con la Galgani. Avrebbe voluto, però, che lei ne parlasse nel corso della puntata, in studio. Va in onda la clip che mostra quanto accaduto subito dopo la registrazione precedente. Nel filmato si vede il cavaliere lamentarsi del mancato gesto di Gemma. A questo punto, si pensa che Maurizio avrebbe voluto fare pubblicità a questo suo amico. Di fronte a quanto accade, a infastidirsi è proprio Maria De Filippi.

I presenti in studio iniziano a credere che Maurizio e la dama Maria siano d’accordo, in quanto sembra che la questione del quadro sia stata organizzata ad arte per parlarne in puntata. Questo andrebbe a dimostrare che al cavaliere non interessa nulla di Gemma e forse neanche di Maria. A questo punto, interviene proprio la padrona di casa, pronta a smascherare Maurizio! Inizialmente la conduttrice consiglia al cavaliere di avere un chiarimento, fuori dallo studio, con Gemma e poi un altro con Maria. La De Filippi mette in atto un vero e proprio piano per riuscire a smascherare Maurizio.

In base all’atteggiamento che l’uomo tiene, dietro le quinte, con le due dame, la conduttrice può avere la situazione più chiara.