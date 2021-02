Uomini e Donne oggi, in onda la scelta di Sophie Codegoni

Finalmente è arrivato il momento di assistere alla scelta di Sophie Codegoni a Uomini e Donne. Nel corso della puntata in onda oggi, venerdì 19 febbraio 2021, va in onda la seconda parte della registrazione avvenuta lo scorso 9 febbraio. Come già ha annunciato il programma attraverso i social, i telespettatori nel pomeriggio avranno modo di viversi questa emozione. C’è stata tanta attesa da parte del pubblico di Canale 5, che non vedeva l’ora di scoprire con chi Sophie avrebbe lasciato la trasmissione. Ed ecco che la anticipazioni de Il Vicolo delle News, hanno fatto sapere che la Codegoni sceglie Matteo Ranieri! Ovviamente, un conto è leggere e un conto è assistere al momento. Dunque, i telespettatori non mancheranno di certo all’appuntamento di oggi.

Inizialmente il pubblico vedrà scendere in studio i nuovi tronisti Giacomo e Massimiliano, seguiti chiaramente da Sophie. La giovane tronista, per questa occasione così speciale, ha scelto di indossare un abito lungo dorato con paillettes e uno spacco. Inoltre, porta una coda di cavallo alta e i sandali con tacco a spillo. C’è un’altra sorpresa che il programma ha deciso di riservare ai telespettatori durante questa puntata: in studio sono presenti anche Davide Donadei e Chiara Rabbi. La coppia del Trono Classico, nata solo qualche settimana fa, non può non assistere a questo momento così speciale per la Codegoni.

Quando ha scelto Davide, Gianluca De Matteis è stato ospite della puntata a grande sorpresa. Tornando alla scelta di Sophie, come accade solitamente, vengono inizialmente mostrati i best moments dei due corteggiatori, Matteo e Giorgio. Le anticipazioni rivelano che per l’occasione hanno deciso entrambi di indossare uno smoking. Non si sa nel dettaglio cosa accade dopo, ma ciò che è certo è che la Codegoni ha concluso il suo percorso con Matteo.

La sua scelta ha fatto felici tantissimi telespettatori, che hanno sempre tifato per il Ranieri. Quest’ultimo vanta un percorso di vari mesi insieme alla Codegoni, a differenza del rivale che è arrivato dopo. Proprio di recente, la giovane tronista ha capito di avere una preferenza tra i due e così ha avuto il suo lieto fine! Nel frattempo, fonti a lei vicine, avrebbero fatto sapere come sta procedendo la love story!