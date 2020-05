Uomini e Donne oggi: Gemma incontra Occhi Blu, il paragone con Sirius

Uomini e Donne oggi: Gemma Galgani incontra Occhi Blu, Tina Cipollari punzecchia Sirius/Nicola

Nel corso della puntata di Uomini e Donne oggi, venerdì 15 maggio, Gemma Galgani incontra Occhi Blu e non mancano le frecciatine di Tina Cipollari a Sirius/Nicola. Prima, però, il pubblico di Canale 5 assisterà al confronto tra Pamela ed Enzo, già iniziato ieri. In particolare, vedremo i due discutere animatamente al centro dello studio. Il cavaliere ha portato alla redazione le foto e i video che ritraggono la Barretta mentre balla con Armando Incarnato durante una festa pubblica qualche tempo fa. Sembra proprio che Enzo non abbia intenzione di tornare sui suoi passi, sebbene riveli di tenerci ancora a Pamela. Quest’ultima, invece, vorrebbe riprendere la loro relazione. Una situazione la loro che sembra non avere ancora alcun aspetto positivo. Ed ecco che Maria De Filippi chiama al centro dello studio Gemma, la quale si ritrova ad accogliere un altro corteggiatore, con cui ha chattato in queste settimane. Stiamo parlando di Occhi Blu, il 38enne che è riuscito ad attirare l’attenzione della dama torinese.

Questa non è la prima volta che Gemma incontra il corteggiatore siciliano. Infatti, Maria manda in onda l’esterna che i due hanno fatto, mantenendo le dovute distanze, in questi giorni. La Galgani ha potuto ballare la salsa insieme al 38enne, nel corso del loro primo incontro. Oggi in studio, non appena scende dalle scale, Occhi Blu viene punzecchiato da Tina Cipollari. L’opinionista non perde tempo e chiede immediatamente l’età al corteggiatore, facendo un paragone con Sirius/Nicola, che ricordiamo ha 26 anni. Proprio per tale motivo, la Cipollari si dice convinta del fatto che Occhi Blu sia ‘troppo grande’ per Gemma, la quale sta concentrando le sue attenzioni nella conoscenza con il 26enne.

Uomini e Donne: Gemma continua le sue conoscenze, oggi dovrebbe tornare Alessandro Graziani

Nel frattempo, Sirius oggi a Uomini e Donne ammette di essere già a conoscenza dell’esterna che Gemma ha trascorso con Occhi Blu. Infatti, il giovane rivela di sapere già tutto sulle ultime novità riguardanti la Galgani. Nel corso della puntata di oggi, dovrebbe tornare in studio Alessandro Graziani. I telespettatori sono in attesa di vederlo ormai da qualche tempo. Pare che il corteggiatore sia riuscito a colpire l’attenzione di tre dame del Trono Over. Di fronte a quanto sta accadendo, Giovanna Abate sembra voler tornare indietro sui suoi passi con Alessandro.