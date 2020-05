UeD oggi: scelta di Giovanna su Alessandro, prove su Pamela e Armando

Uomini e Donne oggi: Giovanna Abate fa marcia indietro su Alessandro Graziani, scontro tra Gemma e Tina

Giovanna fa retromarcia sulla sua decisione riguardante Alessandro Graziani, nel corso della puntata di Uomini e Donne oggi, giovedì 14 maggio. Inizialmente vedremo Gemma Galgani al centro dello studio parlare della sua conoscenza con Cuore di poeta. Come sempre, Tina Cipollari non perde tempo per attaccare la dama torinese, convinta che non sia realmente interessata all’uomo. Infatti, l’opinionista non riesce a comprendere come sia possibile che Gemma faccia gli occhi dolci a Sirius/Nicola e poi continui, allo stesso tempo, a frequentare Cuore di poeta. Non mancano, in questo caso, discussioni tra le due ‘rivali’. In particolare, Tina dà della ‘bugiarda’ alla Galgani. Subito dopo, Maria De Filippi fa rientrare in studio Giovanna, la quale si ritrova di fronte a una scena inaspettata. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice fa scendere Alessandro, rivelando che ci sono tre dame del Trono Over che vorrebbero conoscerlo.

Stiamo parlando di Roberta, Melanie e Sandra. Di fronte a quanto sta accadendo, la tronista appare sconvolta. In effetti, lei stessa confessa di essere particolarmente infastidita dalla situazione. Quando Graziani lascia lo studio, pare che Giovanna riveli a Maria di avere intenzione di fare marcia indietro e di riprendere la conoscenza con Alessandro. La conduttrice la sprona a riprovarci. Ed ecco che la Abate lascia lo studio per rincorrere Graziani. Dalle anticipazioni sappiamo che oggi dovrebbero tornare in studio anche Pamela ed Enzo. Sembra proprio che dopo il precedente confronto, i due non abbiano ritrovato la serenità. Infatti, vedremo il cavaliere ancora profondamente arrabbiato con la Barretta.

Oggi Uomini e Donne: Enzo porta in studio le prove su Pamela e Armando

Oggi a Uomini e Donne non mancano le discussioni tra Pamela ed Enzo. Quest’ultimo rivela di non voler passare per ‘pazzo’, tanto da aver deciso di portare in studio le prove. In particolare, il cavaliere vuole mostrare ai presenti e al pubblico il reale motivo per cui la sua relazione con la Barretta potrebbe essere naufragata. Oggi Enzo fa in modo che vengano mostrate le immagini che ritraggono Pamela mentre balla con Armando Incarnato.