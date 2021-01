Uomini e Donne oggi: una canzone speciale, ma tante delusioni

La puntata di oggi, venerdì 15 gennaio 2021, di Uomini e Donne inizia da dove si è conclusa quella andata in onda ieri pomeriggio. Il pubblico di Canale 5 ha assistito a qualche discussione al centro dello studio, tra cui quella tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due alla fine hanno ritrovato insieme il sorriso, decidendo di continuare la loro frequentazione. Nel frattempo, secondo le anticipazioni, oggi pomeriggio i telespettatori dovrebbero ritrovare al centro dello studio i tronisti. Scendendo nel dettaglio, a raccontare come sta proseguendo il suo percorso ci pensa Davide Donadei. Quest’ultimo è ancora molto confuso e sembra non essere pronto per una scelta, sebbene i fan siano convinti che in realtà lo sia. Indeciso tra Chiara e Beatrice, il tronista pugliese si ritrova a rimandare il giorno in cui lascerà il programma.

Oggi Davide racconta di aver deciso di portare in esterna la Rabbi. Com’è possibile vedere dalla clip, i due hanno trascorso del tempo su una terrazza. Donadei, nel corso di questa uscita, ha ammesso di stare bene con Chiara, a cui ha anche dedicato una canzone. In questa circostanza, pare sia accaduto qualcosa di strano: nessuno ha avuto la possibilità di ascoltare il brano. Infatti, i due hanno tenuto le cuffie e non hanno fatto sentire la canzone. A questo punto, si sono scambiati più volte dei baci con le mascherine. Davide ha, inoltre, confessato di fare una gran fatica a non togliere la mascherina e non a baciarla.

Beatrice in studio assiste alla scena e appare davvero molto delusa. Nonostante il tronista, durante la registrazione precedente, sia andato a riprenderla, ha deciso di non portarla in esterna. Questo dettaglio non può non dispiacere la Buonocore. Dall’altra parte, Davide ammette di essere rimasto male quando ha scoperto che, subito dopo la passata registrazione, la corteggiatrice era partita subito per Torino. Ma Beatrice fa presente che ha chiesto tutta la settimana di lui alla redazione. Maria De Filippi chiede, a questo punto, a Donadei con chi vuole ballare.

Chiara, però, si alza e torna al suo posto, in quanto si sente ferita dal fatto che, dopo un’esterna così bella, lui non abbia fatto altro che guardare Beatrice in studio. Di fronte a questa accusa, Davide nega. Non solo, la Rabbi lamenta il fatto che il tronista ancora non ha preso una decisione. Ma Donadei ribadisce che non manca molto alla sua scelta. Intanto, sembra che nel corso di questa puntata facciano il loro ritorno in studio Jara e Nicola. La coppia che si è formata nel programma diverso tempo fa annuncia di essere in attesa del secondo figlio.