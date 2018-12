Uomini e Donne oggi: il primo bacio di Luigi, tutti senza parole

Oggi Uomini e Donne: Luigi baia Sonia, Teresa litiga con Andrew

Tantissime sorprese nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda questo pomeriggio sempre su Canale 5 alle 14.45. La settimana del Trono Classico chiude con il botte. Si riprende proprio da Luigi. Dopo essere andato da Irene ed Elisabetta, le due si presentano in studio con la volontà di continuare a conoscerlo. In ogni caso, il diretto interessato non ha assolutamente perso tempo durante la settimana ed è uscito con Sonia e Giorgia. Entrambe le uscite sono andate a meraviglia. Con la prima c’è stato anche un bellissimo e del tutto inaspettato bacio sulle labbra. In studio tutti sono senza parole e il tronista rivela che con la giovane donna si sente a suo agio e soprattutto si sente desiderato e cercato.

Anche con Giorgia di 19 anni va molto bene. Tra i due un’esterna molto dolce, dove la corteggiatrice cerca di farsi conoscere quanto più possibile raccontando dei suoi problemi familiari. Si passa poi a Teresa. La redazione fa sapere alla bella napoletana quali sono le idee di esterna dei suoi corteggiatori, senza però dirle a chi appartiene ognuna delle proposte. Alla fine, senza saperlo, la Langella sceglie il concerto di Irama con Luca, la lettera scritta da Antonio e il volo dell’angelo in compagnia dell’ultimo arrivato, Kevin. Restano perciò a casa Pierpaolo e Andrew. Petrelli decide di andarsene quando viene a sapere che la donna ha preferito uscire con il nuovo corteggiatore. Mentre con Dal Corso c’è una dura lite che occupa gran parte della puntata.

Uomini e Donne: Teresa e Andrea litigano in studio, lui va via?

Teresa e Andrew litigano durante tutto il resto della puntata. Il corteggiatore è molto turbato ed esce di continuo dallo studio. Alla fine, Maria De Filippi cerca di tagliare corto e comunica anche che non c’è tempo per parlare di Andrea Cerioli. Intanto, Ivan è uscito con Jennifer e Sonia. Con la prima non è andata bene, mentre con l’altra si è cercato di metterla a suo agio visto la sua grande timidezza.