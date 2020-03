Uomini e Donne oggi: sorpresa per Gemma, Marco in lacrime per Carlotta

Uomini e Donne oggi venerdì 13 marzo: Gemma accoglie un nuovo corteggiatore, Marco non trattiene le lacrime

La settimana si conclude con il Trono Over di Uomini e Donne. Oggi la puntata prende inizio da dove si è conclusa ieri, ovvero da Valentina M. e Massimiliano. La dama è fortemente delusa dal comportamento del cavaliere e quanto sta accadendo in studio conferma i suoi sospetti. Francesca, la donna che la scorsa settimana si era presentata in studio per conoscerlo, continua a restare ferma nella sua posizione. In collegamento con lo studio, ribadisce di essere stata più volte chiamata da Massimiliano, che intanto cerca di giustificarsi. La maggior parte dei presenti in studio sembra, comunque, non credere alle parole del cavaliere. Subito dopo sfilano altre due dame sulla passerella e ricevono voti molto alti. Dal video di anticipazioni condiviso dal programma, vediamo infatti tanti 10. Maria De Filippi dà poi una bella notizia a Gemma Galgani: c’è un signore che vuole conoscerla.

In studio, la conduttrice fa entrare Algemiro. L’uomo si presenta di fronte alla dama torinese pronto per avviare una conoscenza all’interno del programma. Ricordiamo che Gemma era particolarmente triste perché da ormai dieci giorni nessun uomo si era più fatto avanti. Ora c’è per lei questa grande opportunità. Ed ecco che, subito dopo, al centro dello studio vediamo Carlotta e Marco. Quest’ultimo entra con un’aria abbastanza rammaricata. Il cavaliere ammette che non sta passando un periodo facile, in quanto le cose con la dama non procedono nel migliore dei modi. Mentre racconta quanto sta accadendo, Marco non riesce a trattenere le lacrime. Difficile non provare tristezza nel vederlo così.

Oggi Uomini e Donne, grande tristezza in studio: Maria chiede a Marco se è innamorato di Carlotta

“Non è la stessa Carlotta di quando io sono andato a Bologna”, confessa Marco al centro dello studio. Le sue lacrime non passano di certo inosservate a Maria De Filippi. Infatti la conduttrice, a questo punto, chiede al cavaliere se è innamorato. Nel frattempo, vediamo la dama profondamente commossa per la situazione. Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata di oggi per scoprire come si evolve la situazione per Marco.