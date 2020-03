Trono Over Gemma crisi nera: Tina chiede del matrimonio, Barbara contro

Gemma Galgani fa infuriare Tina Cipollari: la sfilata che non piace affatto

Quella di Tina Cipollari è ormai una guerra a Gemma Galgani. Sappiamo bene che le due proprio non si sopportano, e di puntata in puntata ne abbiamo sempre più le prove. Anche oggi, visto che Tina non è stata per niente comprensiva nei confronti dello stato d’animo di Gemma che ha confessato di essersi sentita sola: non ha ricevuto alcuna chiamata durante le due settimane in cui non si è registrato. La Galgani ha voluto sfilare mostrando proprio tutta la sua tristezza per quello che ha provato, ed è per questo che durante la sua performance, chiamiamola così, ha letto de pensieri ad alta voce che hanno mandato su tutte le furie Tina: l’opinionista infatti ha trovato il tutto molto esagerato proprio in ragione del fatto che Gemma non avesse nessuno a cui dedicare quelle parole; perché sprecarle insomma?

Barbara De Santi e Tina contro Gemma: l’opinionista tira in ballo pure il matrimonio

Ad attaccare Gemma è stata anche Barbara De Santi che in collegamento ha fatto notare come la Galgani nel corso degli anni abbia “disintegrato” i suoi corteggiatori e “fatto piazza pulita”. Tina ci è andata giù pesante perché crede che la Dama degli Over “parli a vuoto” perché “uno ha questi pensieri quando è realmente ispirato da una persona! Ti vengono fuori delle parole per nessuno?”. “Ma potresti essere ogni tanto sensibile?”, le ha chiesto la Galgani che però non è riuscita a impietosire l’opinionsta: “Dobbiamo iniziare con queste ca…te pure oggi! Quanti anni sei stata sposata? È stata sposata un giorno e mezzo!”. La domanda sul matrimonio di Gemma ha un suo perché: la Cipollari sostiene che la Galgani esageri e che nel corso degli anni non si sia mai realmente impegnata per cercare veramente un uomo, e poco importa che sia stata sposata perché – almeno a suo avviso – essendolo stata per pochissimo tempo avrà avuto senz’altro tante occasioni in seguito per provare le emozioni di cui ha parlato durante la sfilata.

Tina senza freni: “Puoi colpevolizzare te stessa”

“Puoi colpevolizzare te stessa – le ha detto a un certo punto –! Maria non c’è un numero verde?”. Neanche Barbara si è lasciata impietosire dalle lacrime di Gemma; anzi la De Santi ha fatto proprio notare come le lacrime non stessero uscendo affatto. Cosa che non è vera perché la Galgani era in lacrime sia prima sia durante sia dopo la sfilata. Scene di ordinaria polemica insomma. Riusciranno mai Tina e Gemma a far pace sul serio?