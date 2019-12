Uomini e Donne oggi: la decisione di Zarino, Carlo e Cecilia molto vicini

Uomini e Donne oggi: Veronica Burchielli vuole raggiungere Alessandro Zarino

Oggi a Uomini e Donne va avanti l’accesa puntata del Trono Classico iniziata ieri. In particolare, continueremo a vedere Veronica Burchielli decisa ad avere un chiarimento con Alessandro Zarino. In studio non tutti credono alla sua sincerità e tra questi vi è anche Tina Cipollari. L’opinionista è, infatti, convinta che la tronista abbia preso questa decisione dopo aver letto le molteplici critiche sui social. A detta sua, se fosse stata pulita sarebbe subito andata a cercare Alessandro. Veronica, però, continua a negare le parole di Tina e in suo favore interviene Daniela, volto noto del pubblico presente in studio. La donna difende la Burchielli, chiedendole di non lasciare il trono. Nonostante ciò, lo scontro tra Veronica e la Cipollari va avanti. Dopo di che, viene fatto chiamare Zarino, il quale dichiara di non voler tornare in tv, poiché non si fida più di lei. Alessandro lascia una porta aperta alla sua ex corteggiatrice, consigliandole di raggiungerlo a Napoli. Dopo le varie critiche, Veronica ripensa a tutta questa situazione e chiede consiglio ai presenti in studio.

Di fronte all’insicurezza della Burchielli, Tina torna all’attacco. La Cipollari continua ad accusarla di essere una persona falsa. Intanto, Maria De Filippi dichiara che Veronica può raggiungere Alessandro e che verrà seguita dalle telecamere. Dalle anticipazioni sappiamo che, durante la prossima puntata, la Burchielli prende una decisione davvero importante insieme a Zarino. Subito dopo si passa a Carlo Pietropoli, che continua il suo percorso con Cecilia Zagarrigo. I due appaiono in sintonia e la loro esterna va abbastanza bene. Il tronista è anche uscito con Jessica, la quale si lascia un po’ andare rivelandogli alcuni dettagli personali della sua vita.

Oggi Uomini e Donne: Giulio Raselli ancora in crisi, la scelta non è vicina

La puntata di oggi procede con Carlo, che in studio ammette di non provare un’attrazione fisica nei confronti di Bruna. Quest’ultima, nonostante sia criticata dai presenti in studio, non lascia comunque la sua sedia. Alla fine vedremo Giovanna Abate chiedere a Giulio Raselli come ha intenzione di procedere. Il tronista dichiara che non andrà a riprendere Giulia e in questio giorni penserà cosa fare. Sebbene Giovanna continui a spronarlo a scegliere, Giulio dichiara nuovamente di non avere ancora una scelta.