UeD oggi: il triangolo Cerioli, Alessandra e Zenga di Temptation Island Vip

Uomini e Donne oggi, puntata speciale Temptation Island Vip: confronto tra Alessandra, Cerioli e Zenga

Oggi a Uomini e Donne andrà in onda la seconda parte della puntata speciale di Temptation Island Vip. Nel primo pomeriggio di ieri, 11 ottobre, i telespettatori hanno visto entrare in studio Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, e Andrea Zenga. Quest’ultimo ha iniziato a parlare della storia con Alessandra Sgolastra e dei motivi per cui è finita al falò di confronto. Durante la puntata di oggi entreranno in studio per un confronto anche la giovane e Andrea Cerioli. I due hanno fatto sognare il pubblico, facendo credere che tra loro sarebbe nata una storia d’amore attraverso il reality. Fino all’ultimo minuto, i telespettatori hanno sperato di vederli uscire insieme dal programma. Eppure Alessandra, sebbene avesse instaurato un certo rapporto con il Cerioli, in lacrime ha chiesto a Zenga di tornare insieme a lei a casa. Andrea, però, non ha voluto recuperare la loro relazione, scegliendo di lasciare il reality da single.

Oggi in puntata ci sarà un confronto tra loro tre, che durerà un bel po’. Ieri pomeriggio abbiamo assistito a una rivelazione di Zenga, riguardante Cerioli, davvero inaspettata. L’ormai ex tentatore potrebbe dare qualche spiegazione in più al pubblico di Canale 5. Nel frattempo, in studio entrerà anche un’altra coppia, quella composta da Valeria Marini e Patrick Baldassari. La nota showgirl italiana farà il suo ingresso con Ivan Gonzalez. I due nel villaggio delle fidanzate hanno instaurato un rapporto molto complice e particolare, che ha portato Patrick a vivere momenti di sconforto. Alla fine, Valeria ha scelto di uscire dal programma da sola.

Uomini e Donne oggi: Valeria Marini e Ivan Gonzalez protagonisti di uno show

Oggi sapremo finalmente cos’è accaduto a queste due coppie dopo la fine del reality. A un mese dalla conclusione del programma, condotto da Simona Ventura, qualcosa è sicuramente cambiato. Mentre con Andrea e Alessandra si vivranno momenti di tensione, con la Marini il pubblico non potrà che divertirsi. La showgirl, per tutto il corso del reality, ha intrattenuto il pubblico con le sue “perle di saggezza”.