Andrea Cerioli aveva cercato Alessandra prima di Temptation Island: lo scoop

Andrea Cerioli lo scoop inaspettato: l’ex tronista aveva cercato Alessandra prima Temptation Island Vip

Incredibile rivelazione quella di Andrea Zenga durante la puntata speciale di Temptation Island Vip nello studio di Uomini e Donne su Andrea Cerioli. Il pubblico è rimasto sconvolto di fronte allo scoop lanciato dall’ormai ex fidanzato di Alessandra Sgolastra. Secondo quanto rivela Zenga, l’ex tentatore avrebbe cercato Alessandra prima ancora che iniziasse il reality delle tentazioni. Pare proprio che Cerioli andasse a cercare informazioni su questa coppia tra le case che si trovano vicine alla loro abitazione. Una rivelazione davvero inaspettata per il pubblico. Un vero e proprio scoop. Perché l’ex tronista avrebbe dovuto cercare delle informazioni su Andrea e Alessandra prima del reality? Se le dichiarazioni di Zenga fossero vere e confermate, Cerioli sapeva già a chi si sarebbe dovuto avvicinare durante questa esperienza, forse per farsi notare. Ancora non era iniziato il programma e sembra che Andrea avesse in mente un approccio proprio con Alessandra. L’ex tronista sarebbe riuscito nel suo intento!

Andrea Cerioli, il pubblico scioccato dallo scoop di Andrea Zenga

Uno scoop inaspettato quello uscito fuori nella puntata speciale del reality delle tentazioni. Una notizia che probabilmente nessuno si sarebbe mai aspettato. Ovviamente non c’è ancora la conferma da parte del diretto interessato, ma il pubblico già ammette di essere profondamente sconvolto. C’è chi ha preso il tutto con molto ironia, ma c’è anche chi non ha preso per nulla bene queste rivelazioni. Infatti, sono davvero tanti i telespettatori che hanno creduto nel rapporto nato tra Cerioli e Alessandra nel villaggio delle fidanzate. Molti fan dell’ex tronista non riescono a credere che lui abbia scelto la Sgolastra prima ancora dell’inizio del reality. C’è chi ora lo definisce “stalker”. Si tratta di uno scoop inaspettato, che forse troverà conferma.

Andrea Cerioli, un’inaspettata rivelazione: prima del reality cercava informazioni sulla coppia

Non possiamo sapere con certezza se Cerioli abbia o meno cercato informazioni sulla coppia in questione per avvicinarsi in modo perfetto ad Alessandra. Fosse così, l’ex tronista sarebbe riuscito a raggiungere il suo obbiettivo. Infatti, si è fatto notare proprio grazie al rapporto nato con la Sgolastra. I due sembravano molto presi l’uno dall’altra, tanto che Andrea Zenga ha deciso di chiudere la sua storia d’amore.