Uomini e Donne oggi: la nuova tronista, un primo bacio e nuovi scontri

Uomini e Donne oggi Trono Classico: Giovanna Abate ancora delusa dal comportamento di Giulio Raselli

L’ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne vede in onda il Trono Classico. Oggi la puntata vede protagonisti tronisti e corteggiatori, tra primi baci, presentazioni e litigi. In particolare, il pubblico di Canale 5 conoscerà la nuova tronista Sara, per cui scendono alcuni ragazzi. Tra questi vediamo volti già conosciuti, come Sonny (ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche) e Valerio (ex corteggiatore di Veronica Burchielli). Si va avanti poi con il percorso di Giulio Raselli, che sembra sempre più lontano dalla scelta. Il tronista, dopo la scorsa puntata, è andato da Giovanna Abate, raggiungendola nei parcheggi. La corteggiatrice appare sempre più delusa dal comportamento di Giulio e sembra voler mettere le distanze. Di fronte alla decisione della ragazza, di non organizzare nessuna esterna per lui, il Raselli la raggiunge a casa. Non mancano, anche in questo caso, litigi e incomprensioni tra i due. Con Giulia D’Urso, sebbene inizialmente l’esterna non inizi nel migliore dei modi, il tutto si conclude con alcuni baci.

In studio Giovanna vorrebbe andarsene definitivamente, ma Giulio riesce a bloccarla in tempo. Lorenzo Riccardi, presente come opinionista, è convinto che la Abate stia esagerando. L’ex tronista consiglia alla corteggiatrice di rilassarsi e di continuare il suo percorso. Anche Gianni Sperti è sicuro che Giovanna debba combattere fino alla fine. La giovane romana non riesce poi a trattenere la commozione quando Giulio spende finalmente delle bellissime parole nei suoi confronti. Nonostante ciò, il Raselli ammette di non avere ancora una scelta, in quanto ha bisogno di avere altre risposte. Dalle anticipazioni sappiamo che il tronista a breve farà la sua scelta. Molti si aspettavano che sarebbe avvenuta durante la registrazione di ieri, che invece l’ha visto assente.

Oggi Uomini e Donne: il primo bacio tra Carlo e Chiara, Giovanna in lacrime

Dopo aver affrontato momenti complicati tra Giulio e Giovanna, oggi a Uomini e Donne la puntata prosegue con il percorso di Carlo. Per il tronista arriva il primo bacio con Chiara. Il tutto si conclude con il Raselli che prende la Abate, che intanto sta piangendo, per ballare insieme.