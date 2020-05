Uomini e Donne oggi va in onda: l’ultima puntata della nuova formula

Uomini e Donne oggi va in onda: questa dovrebbe essere l’ultima puntata della nuova formula con Giovanna e Gemma

Oggi Uomini e Donne va in onda, venerdì 1 maggio 2020. Neppure la Festa dei Lavoratori ferma il programma di Maria De Filippi, tornato nelle case degli italiani dopo settimane di assenza. Con una nuova formula, la trasmissione ha scelto di continuare a intrattenere il suo pubblico. In collegamento, Tina Cipollari e Gianni Sperti danno le loro opinioni sui percorsi delle due protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. Stiamo parlando di Giovanna Abate e Gemma Galgani. Nel corso della puntata di oggi vedremo la tronista e la dama torinese proseguire con questo nuovo e particolare percorso. Entrambe stanno facendo la conoscenza di alcuni corteggiatori, attraverso il computer messo a disposizione dal programma. Non possono sapere, ovviamente, chi c’è dietro lo schermo, ma vi anticipiamo che presto lo scopriranno.

Questa dovrebbe essere l’ultima puntata in cui vedremo Giovanna e Gemma all’interno di una stanza a comunicare con i propri corteggiatori attraverso degli schermi e un computer. Infatti, come vi abbiamo già anticipato, lunedì 4 maggio dovrebbe tornare in onda la classica formula del programma. Scendendo nel dettaglio, Giovanna e Gemma conosceranno i loro corteggiatori all’interno dello studio, la prossima settimana. Non sappiamo se continueranno a utilizzare il computer per proseguire le conoscenze, visto che potrebbe essere impossibile svolgere le esterne. Ma è ormai certo il fatto che almeno in studio la dama e la tronista potranno comunicare dal vivo con i loro corteggiatori.

Uomini e Donne, dopo la puntata di oggi tornerà la versione classica: Gemma e Giovanna potranno conoscere i loro corteggiatori

Lo studio, da lunedì 4 maggio, sarà comunque privo di pubblico. Pertanto, si continuerà ad andare in onda in piena sicurezza, mantenendo le distanze e rispettando le varie regole. Intanto, quella di oggi è l’ultima puntata della nuova formula di Uomini e Donne, durante la quale Gemma e Giovanna continueranno a farsi un’idea su chi incontreranno prossimamente in studio. In particolare, i telespettatori vogliono sapere come proseguirà il percorso dell’Abate con Alessandro e Sammy! Pare che con entrambi la conoscenza non stia andando avanti nel migliore dei modi.