Uomini e Donne oggi, Valentina Autiero: perché non torna? Le sue parole

Perché Valentina Autiero non è ancora tornata a Uomini e Donne? Questa è la domanda che i telespettatori si pongono, percependo la sua assenza all’interno dello studio. Aveva lasciato il programma, con una scelta non poi così speciale, insieme a Germano Avolio. Raggiunta dal Magazine della trasmissione, Valentina spiega di aver attraversato delle settimane particolari, che non le hanno permesso di vivere con serenità. Ha tentato di mettere un po’ ordine nella sua vita e ammette di aver tagliato “qualche ramo secco”. Questo per Valentina non è il periodo migliore per fare nuove conoscenze ed è lei stessa a dichiararlo. Pare che in lei sia rimasta la delusione per il momento vissuto con Germano quando hanno lasciato il programma.

A oggi pensa che avrebbe voluto avere meno fretta, in quanto le sarebbe piaciuto concludere la sua esperienza nel programma in modo diverso. Quando Roberta Di Padua le ha raccontato la sua scelta con Riccardo Guarnieri, ha pensato che avrebbe voluto anche lei viversi un momento del genere. Ha dedicato tutta se stessa alla ricerca dell’amore e ora le è rimasto “un po’ l’amaro in bocca”. La sua uscita di scena non ha rappresentato l’addio che avrebbe voluto, poiché avrebbe preferito lasciare il programma “con qualcuno che provasse un vero interesse”. Le resta qualche rimpianto dalla sua esperienza a UeD.

“Purtroppo credo di essere stata spinta a uscire per dare un segnale, e anche le altre donne del parterre si sono messe di traverso”

Si tratta comunque di un programma che rifarebbe mille volte, poiché le ha dato tantissimo. Ma è consapevole di aver chiuso il percorso “per l’uomo sbagliato”. Oggi non cerca più il principe azzurro, ma un uomo concreto che le dia sicurezze. Qualcosa dentro di lei è cambiato e sente il bisogno di avere vicino un uomo di cui possa fidarsi davvero. Per ora ha notato due cavalieri nel parterre che potrebbe interessarle, ovvero Gero e Luca. Nelle dame, però, non vede personalità e passionalità. Intanto, nella sua intervista, non può non parlare del lieto fine della sua amica Roberta.

Come già ha dichiarato in passato, aveva consigliato alla Di Padua di lasciar perdere Riccardo, in quanto non è mai stata favorevole alle minestre riscaldate. Secondo lei, però, è giusto che Roberta si sia fatta guidare dai suoi sentimenti. A detta sua, l’amica sarebbe capace di rendere Riccardo “più spensierato”, mentre Ida “era più simile a lui”. Valentina, inoltre, fa sapere che tra lei e Roberta ci sono stati dei piccoli dissapori. La loro amicizia è nata per caso, quando si sono ritrovate in camerino insieme. Da allora non si sono più separate, tanto che ogni mattina la prima telefonata che la Autiero fa è a Roberta.

Ma dopo il suo compleanno e le festività natalizie si sono un po’ allontanate, a causa di qualche incomprensione. Ora fortunatamente sono riuscite a ritrovarsi.