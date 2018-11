Uomini e Donne oggi, Ursula rincorre Sossio: qualcosa non quadra

Uomini e Donne oggi, Sossio lascia lo studio e Ursula lo raggiunge: il pubblico non apprezza

A Uomini e Donne Sossio lascia lo studio quando vede Ursula pronta a raccontare con Armando come prosegue la loro conoscenza. La dama ha deciso di voltare pagina e di iniziare una nuova frequentazione con un altro uomo. I due questa settimana si sono sentiti e si sono anche visti. Sossio non riesce ad accettare quanto sta accadendo e così lascia lo studio e va dietro le quinte. La Bennardo racconta insieme ad Armando come va questa frequentazione. Dopo di che, si inserisce nel loro racconto Noel, la quale sta frequentando da ormai diverse settimane il cavaliere. A questo punto, Ursula consiglia Armando di continuare a parlare con Noel, che lei intanto va dietro le quinte da Sossio. La dama raggiunge così il calciatore fuori dallo studio. Qui l’Aruta chiede alla Bennardo il motivo per cui l’ha raggiunto. Ursula cerca ancora spiegazioni. Ma il pubblico ora si chiede: “Perché la dama continua a rincorrere Sossio?”

Questa è la domanda che si stanno facendo molti telespettatori. Sono tante le accuse nei confronti della Bennardo. I commenti parlano di dignità e di umiliazione. Nonostante Ursula, dopo Temptation Island Vip, abbia deciso di riprendere in mano la sua vita e di iniziare altre conoscenze, continua comunque a tenere presente Sossio nella sua vita. Raggiungendolo fuori dallo studio, la Bennardo ha dimostrato di essere ancora particolarmente interessata all’Aruta. Lei stessa ammette che è ancora molto provata dalla loro rottura, in quanto ci credeva davvero in un lieto fine. Eppure in studio Ursula conferma nuovamente di aver chiuso definitivamente con Sossio. Ricordiamo che lo scorso anno Gianni Sperti aveva il dubbio su questa coppia, in quanto credeva che in realtà i due avessero già una relazione fuori dal programma.

Uomini e Donne oggi: Ursula conferma di aver chiuso con Sossio, ma effettivamente non sembra così

Ursula chiude con Sossio ma lo rincorre fuori dallo studio. Ma a questo punto per il pubblico qualcosa non torna! Perché la Bennardo continua a dare importanza all’Aruta? Secondo i telespettatori avrebbe dovuto fregarsene e continuare a stare in studio con Armando. Non solo, Ursula si mostra anche molto infastidita dalla nuova conoscenza del calciatore. Quest’ultimo, al momento, sta frequentando un’altra donna, Sara, e la Bennardo si mostra particolarmente irritata. Le ultime anticipazioni del Trono Over parlano di un riavvicinamento tra i due e ora il pubblico si dice stanco di questo tira e molla.