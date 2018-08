Uomini e Donne oggi, partono ufficialmente le prime registrazioni del Trono Over: grandi assenze, confermati e possibili ritorni

Oggi sono ufficialmente iniziate le registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne. Le prime immagini dello studio sono state diffuse, poche ore fa, su Instagram stories dal profilo ufficiale del programma. Maria De Filippi, quindi, per aprire le danze questa volta ha scelto i senior. Chi saranno i protagonisti di questa edizione? Chi, invece, avrà deciso di non prendere parte alla trasmissione dopo l’estate? Tra i confermati e i nuovi arrivi, quest’anno, fanno rumore soprattutto delle grandi assenze e alcuni possibili ritorni. I fan di Gemma Galgani, tanto per cominciare, possono stare tranquilli. La dama sarà ospite fisso nel 2018 e, si spera, anche nel 2019 (se e qualora non dovesse trovare l’amore prima).

Adesso però che è stato confermato ufficialmente il ritiro di Giorgio Manetti c’è da chiedersi chi, tra i nuovi arrivati o tra le vecchie presenze, proverà a conquistare il cuore di Gemma Galgani nei prossimi mesi. Tanto si è discusso ultimamente anche sul possibile ritorno in scena di Anna Tedesco. Lo scorso anno, infatti, la dama aveva deciso di non presentarsi più in studio a seguito delle continue discussioni che l’avevano portata a scontrarsi con Gianni Sperti. Quest’ultimo, sostenuto in primis da Gemma, era convinto che Anna avesse una relazione segreta con Giorgio fuori dagli studi.

Uomini e Donne: Sossio e Ursula del Trono Over a Temptation Island Vip

Sossio e Ursula sono sicuramente da considerarsi tra i grandi assenti di questa edizione di Uomini e Donne. Al Trono Over, infatti, in passato avevano intrattenuto molto il pubblico da casa che, a partire da settembre, potrà comunque seguire la coppia a Temptation Island Vip. I due, infatti, si trovano al momento in Sardegna, insieme alle altre coppie che hanno deciso di partecipare alla prima edizione Vip di Temptation Island.