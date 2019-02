Uomini e Donne oggi, Teresa festeggia il compleanno: il gesto di Salvatore

Uomini e Donne oggi: gli auguri di Salvatore per il compleanno di Teresa Cilia

Superata la crisi, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo sono tornati insieme più felici e forti di prima. Un periodo di distanza che probabilmente avrà fatto bene alla coppia siciliana conosciutasi all’interno degli studi di Uomini e Donne. Dopo mesi di pausa, i due hanno annunciato il loro ritorno insieme il giorno della vigilia di Natale. Proprio l’ex tronista aveva postato una foto insieme a suo marito e un lungo messaggio che testimoniava l’amore mai svanito tra i due ragazzi. Nei mesi successivi, infatti, ogni appassionato di gossip avrà potuto assistere alla ritrovata serenità della coppia. Ma ecco che oggi, nel giorno del compleanno di Teresa, Salvatore decide di dedicarle dolci e tenere parole per dare prova, ancora una volta, dell’immenso sentimento che nutre nei confronti della sua cara moglie.

Sul suo profilo Instagram, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha, come anticipatovi sopra, dedicato un post alla sua Teresa. Nello scatto pubblicato da Salvatore appare, appunto, la signora Di Carlo. Come didascalia, il ragazzo sceglie di lasciarsi andare al romanticismo assoluto e scrive: “Buongiorno amore mio. Oggi è un giorno speciale per te! Non voglio dilungarmi con tante parole, perché ogni giorno ce lo diciamo e ce lo dimostriamo! Buon compleanno amore mio. Sei unica!”. In seguito arriva la risposta di Teresa che recita: “Grazie amore mio. Ti amo!”.

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo continuano ad amarsi come il primo giorno

Le certezze, quindi, oggi non lasciano più dubbi. Teresa e Salvatore continuano ad amarsi e volersi bene come il primo giorno di tanti anni fa. La loro promessa d’amore, nonostante tutto, continua a resistere contro ogni evento. E oggi più che mai tutti i fan saranno felici di guastarsi il loro splendido rapporto che, nel tempo, cresce!