Uomini e Donne oggi, la love story di Tara Gabrieletto e Cristian Gallella. Come sta la coppia

L’amore, si sa, non è un sentimento facile, è volubile, può finire, ma è capace anche di rigenerarsi e crescere, attraverso qualche ostacolo da superare. Lo sanno bene Tara Gabrieletto e Cristian Gallella, una delle più longeve coppie di Uomini e Donne. Lontani dalle telecamere e, per quanto riguarda Gallella anche da Instagram visto che non è solito postare molto sui social, i due continuano a nutrire il sentimento che provano l’uno per l’altra, senza dimenticare le importanti promesse che hanno deciso di mantenere il giorno del loro matrimonio. Ma Tara ha realmente perdonato il suo compagno per un presunto flirt nascosto? Ad oggi, stando alle romantiche dediche social della ragazza, pare proprio di sì.

Tara Gabrieletto su Instagram: “Ne vale la pena”

“La polvere che abbiamo mangiato quel giorno è indescrivibile, le botte prese per via della macchina e della strada inesistente pure, ma posso dirvi una cosa? Ne vale la pena“, scrive Tara sotto una foto di qualche mese fa, che la vede assieme a Cristian durante una delle loro ultime vacanze, in Kenya. Parole che sembrano racchiudere, nel loro significato, la storia di questa meravigliosa coppia che, tra alti e bassi, ha deciso di vivere questo amore fino in fondo perché, appunto, ne vale sicuramente la pena. Insieme dal 2016, i due hanno saputo far fronte ai momenti meno belli della loro love story, come quando si vociferava che Cristian avesse tradito la sua bella fidanzata con un attrice di film per adulti.

Tara Gabrieletto a Cristian Gallella: “Auguri amore mio”

Continua a gonfie vele la love story tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella, una delle coppie storiche di Uomini e Donne. “Auguri amore mio“, scrive lei su Instagram il 7 ottobre, giorno del compleanno del marito. Una vita tranquilla, quella dei due, che gioiscono del loro amore, circondati anche dall’affetto dei cani e dei gatti, a cui sono profondamente legati. A questo punto, la domanda sorge spontanea: a quando un bebè?