Tara Gabrielletto: Eva Henger dietro a Cristian? Parla l’ex corteggiatrice

Tara Gabrielletto: Eva Henger dietro a Cristian Gallella? Parla nuovamente l’ex corteggiatrice dopo la bufera levatasi su di lei e sul marito

Continua a tenere banco la vicenda che ha coinvolto la coppia di Uomini e Donne formata da Tara Gabrieletto e Cristian Gallella. La bufera sui due è scoppiata dopo che Deianira Marzano ha parlato di tradimenti, consumati con un attrice di film per adulti, da parte dell’ex tronista nei confronti della moglie. Sulla questione prima è intervenuto Gallella, negando la tresca e riservando parole dure nei confronti di Deianira, poi è stata la volta di Tara. L’ex corteggiatrice ha definito il marito un “co….ne”, confermando che si sentiva con una donna. D’altro canto ha precisato che non c’è stato alcun tradimento fisico e che ha già affrontato con Cristian la patata bollente. Oggi, fornisce ulteriori informazioni, chiarendo la posizione di Eva Henger, additata da diversi fan della coppia come la donna che avrebbe avuto contatti ‘clandestini’ con Gallella.

“Ho un ottimo rapporto con la signora Eva Henger”

“Visti gli attacchi verso la signora Eva Henger, in relazione alla vicenda di mio marito, vi informo che la predetta non c’entra assolutamente con i fatti accaduti in questi giorni”, ha scritto poco fa su Instagram Tara. “Sottolineo invece che ho un ottimo rapporto con la signora Henger. Questo per evitare immotivati attacchi a soggetti che non hanno alcun ruolo nella vicenda di mio marito”, ha concluso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, mettendo a tacere la voce che vedeva l’italo-ungherese come la donna ‘ombra’ dietro a Gallella. Già nella giornata di ieri la Gabrielletto aveva suggerito ai fan di evitare dietrologie prive di significato: “Voglio solo ribadire che in questo particolare momento della mia vita di tutto ho bisogno ad eccezione di persone che sparano giudizi senza sapere fino in fondo le cose”.

“È umano sbagliare ed è umano perdonare”

“Ribadisco, non c’è stato alcun tradimento fisico. Anche se ripeto è stato […] molto leggero a scrivere e a usare certe parole. Ne subirà le conseguenze, o meglio le ha già subite”. Sono le parole di Tara, giunte lungo la giornata di ieri, in cui ha rotto il silenzio attraverso una serie di Instagram Stories. “Io amo mio marito, mio marito ama me e detto questo non ho altro da giungere. È umano sbagliare ed è umano perdonare”, ha chiosato la Gabrielletto.