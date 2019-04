Uomini e Donne oggi, sospetti su Simona e Stefano: forte gesto di Barbara

Uomini e Donne oggi, lite tra Barbara e Simona: la De Santi sospetta il complotto con Stefano

Scatta una forte lite tra Barbara De Santi e Simona Bosio del Trono Over di Uomini e Donne. Le due dame arrivano ad animare la puntata in onda il 26 aprile, con una discussione abbastanza forte. In particolare, la De Santi commette un gesto abbastanza forte, che però viene approvato dal suo pubblico. Sono tanti i telespettatori che sostengono che Simona sia d’accordo con Stefano. I due si difendo a vicenda, ma tra loro non c’è alcuna storia d’amore. Da parte della dama sembra esserci un particolare interesse, mentre il cavaliere ha sempre ammesso di non voler un rapporto che vada oltre l’amicizia. Ed ecco che Barbara, Armando Incarnato, Gemma Galgani e Gianni Sperti si mostrano convinti del fatto che i due stiano fingendo e che abbiano pertanto un accordo. A detta di Maria De Filippi, Simona sarebbe molto interessata a Simona, la quale però dovrebbe comprendere che da parte di Stefano non c’è lo stesso sentimento. In questi ultimi giorni, Barbara ha scelto di dare una possibilità al cavaliere iniziando una conoscenza, che però termina in malo modo.

Barbara arriva al centro dello studio annunciando di essere, per la prima volta, d’accordo con Gemma, la quale aveva dichiarato, la settimana prima, di avere dei forti dubbi su Stefano. A questo punto, la De Santi spiega di aver compreso che il cavaliere, in realtà, è solo un bugiardo. Le parole di Barbara scatenano l’ira di Simona, che prende subito le difese dell’uomo. Le due dame iniziano, da questo momento, un’acceso discussione. Durante la lite, la Bosio fa riferimento a una foto pubblicata tempo fa dalla De Santi, in cui quest’ultima appare in intimo. Simona si alza e affronta faccia a faccia Barbara, chiamandola “maestrina” e ricordandole l’immagine da lui pubblicata. A questo punto, la De Santi non si trattiene e con grande velocità afferra il cartellino di Simona, attaccato alla sua maglietta, e glielo stacca con furia.

Oggi Uomini e Donne, Barbara contro Simona: la De Santi in lacrime

Il gesto di Barbara non passa inosservato e Maria preferisce andare oltre, chiedendo invece spiegazioni sulla foto. La De Santi spiega che si tratta di un’immagine, in cui doveva sponsorizzare un orologio. La De Filippi preferisce poi chiudere definitivamente il discorso e le liti scoppiate in studio. Subito dopo, viene ripresa Barbara mentre si asciuga le lacrime. Intanto, un po’ tutti iniziano ad avere dei sospetti sulla complicità tra Stefano e Simona, soprattutto dopo gli ultimi spiacevoli avvenimenti che hanno visto protagonisti altri partecipanti del Trono Over.