Uomini e Donne Oggi, Sonia Lorenzini al pronto soccorso: il racconto dell’ex tronista

Periodo non troppo fortunato per Sonia Lorenzini. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo il gran spavento provato mentre era in vacanza sull’isola di Bali in Indonesia (ha vissuto ore drammatiche a causa del terremoto che si è abbattuto sull’atollo. Fortunatamente è rimasta illesa), nelle scorse ore si è recata al pronto soccorso per un problema all’occhio che la assilla da diversi giorni. A raccontare il fatto è stata lei stessa attraverso delle Instagram Stories. Purtroppo per lei, però, il problema non è stato risolto. Il rigonfiamento c’è ancora e non è stato rimosso. Sonia ha inoltre spiegato che dovrà conviverci per diverso tempo.

“Volevo informarvi – fa sapere Sonia ai fan con alcune Instagram Stories – del fatto che sono andata al pronto soccorso perché sto mettendo di ogni su questo occhio. Pomate, impacchi, antibiotici… Di tutto. Non passa e non me lo vogliono togliere”. La Lorenzini però non si perde d’animo e ci scherza su: “A questo punto credo che dovrò rassegnarmi al fatto che io e Tommaso (simpatico nome dato al rigonfiamento, ndr) convivremo per un lungo periodo insieme. Probabilmente non andremo d’accordo, anzi lo odio”. Ma qual è il problema dell’ex tronista? Non sembra che si tratti di un comune orzaiolo, bensì di un callazio, ovvero una ciste che si presenta come un gonfiore nella palpebra e che è causata dall’infiammazione cronica di una delle piccole ghiandole che producono il sebo (ghiandole di Meibomio).

Uomini e Donne Oggi: Sonia Lorenzini, il problema all’occhio e il rientro in Italia da Bali

Nessun allarme comunque. Se dovesse essere un callazio, si tratterebbe di un disturbo piuttosto comune che con una prognosi eccellente evolve generalmente senza particolari complicazioni verso una completa risoluzione. Problema all’occhio a parte, Sonia è finalmente rientrata in Italia dopo lo spaventoso terremoto vissuto sulla propria pelle in Indonesia, luogo dove stava trascorrendo delle spensierate vacanze. Dopo le ore angosciose post tragedia, la Lorenzini aveva subito tranquillizzato tutti, raccontando il terrificante evento, ma facendo sapere che l’incolumità sua e quella del fidanzato era stata preservata.