Uomini e Donne news, Sonia Lorenzini a Bali con Federico Piccinato: i dettagli di quello che è successo durante il terremoto

Sonia Lorenzini di Uomini e Donne è tornata a parlare del terremoto che ha colpito nelle ultime ore Bali, isola dove stava trascorrendo una romantica vacanza con il nuovo fidanzato Federico Piccinato. L’ex tronista, dopo aver tranquillizzato tutti i follower sulle sue condizioni di salute, ha snocciolato i dettagli della terribile notte che si è trovata a vivere insieme al nuovo fidanzato. Come raccontato dalla web influencer, il sisma è stato piuttosto violento, tanto che i pezzi di muro crollavano dal soffitto e dalle pareti. Sonia e Federico sono subito corsi in strada, verso la montagna, dove si sono arrampicati in cerca di un posto migliore.

“Chi l’avrebbe mai detto che il mio viaggio dei sogni si sarebbe trasformato verso il finale in una sorta di f ilm…e non di quelli in cui si consiglia una buona visione“, ha premesso Sonia di Uomini e Donne. “Non so esattamente descrivervi come mi sento, tralasciando la stanchezza ma saprei descrivere ogni secondo da quel frastuono…”, ha aggiunto la Lorenzini. Poi i dettagli più spaventosi. “Da lì in poi il caos…è bastata una parola, chiaramente quella che non si vorrebbe mai sentire… e niente, ci siamo trovati ad arrampicarci nel vero senso della parola su una montagna!”.

E ancora: “Le unghie che si infilavano nella terra, i sassi sotto i piedi, le ciabatte lanciate insieme alla borsa… e il mio ometto che non mi ha mai lasciata per un secondo! Non ci siamo fermati, abbiamo camminato fino ad arrivare a 1200m e non chiedetemi come abbiamo fatto!”. Sonia e Federico hanno trascorso la notte ospiti di una famiglia locale, “proprio in cima alla montagna”. “La notte più lunga della mia vita. Ad ogni tremare della terra scendevano le lacrime perché ciò che ha predominato è una paura immensa”, ha concluso l’ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo.

Sonia e Federico insieme dopo la fine di Uomini e Donne

Sonia Lorenzini e Federico Piccinato si sono fidanzati dopo la fine di Uomini e Donne. Al Trono Classico Sonia aveva scelto Emanuele Mauti ma dopo un anno la relazione è naufragata. Tornata single ha rivisto l’ex corteggiatore Federico e tra i due è scoppiata la passione. Insieme da qualche mese, Sonia e Federico sono più che mai complici e uniti. E, siamo sicuri, il viaggio a Bali unirà ancora di più i due.