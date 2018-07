Uomini e Donne Oggi, Sara criticata per la foto in costume: l’ex tronista si difende

Uomini e Donne, Sara Affi Fella risponde a chi la critica per la foto in costume: “Mio padre non vedrà mai che sono una poco di buono”

Sara Affi Fella continua ad essere bersaglio degli haters sui social. Questa volta a criticarla è stato un utente che, su Instagram, sembrerebbe non aver gradito particolarmente l’ultima foto pubblicata dall’ex tronista di Uomini e Donne. Lo scatto condiviso, nello specifico, mostrava la Affi Fella in costume seduta su un divano. Niente di scandaloso o offensivo, anzi, solo una bella ragazza intenta a posare per il fotografo proprio come una qualsiasi altra modella avrebbe fatto al suo posto. L’immagine, però, non è piaciuta a tutti tant’è che, tra i commenti lasciati sotto, qualcuno ha scritto: “Ma va smettila, te ne sei andata di testa… falsa perbenista!! Hai fatto sempre la morale e decantato sentimenti… ora tuo padre che ti vede ovunque in costume non ti dice nulla?”.

A queste parole, allora, Sara Affi Fella ha deciso di rispondere, aprendo una discussione che si è protratta sotto lo stesso post coinvolgendo diverse persone. “Mio padre mi vedrà in costume” ha inizialmente scritto l’ex tronista ed ex fidanzata di Luigi Mastroianni “Ma non vedrà mai che sono una poco di buono”. Discutendo con la stessa persona che aveva puntato il dito contro di lei, poi, la Affi Fella ha deciso di buttare tutto sull’ironia, invitando le ragazze che avevano preso le sue difese ad uscire di casa solo in jeans e ben coprire per evitare di essere insultate.

Uomini e Donne: Sara Affi Fella e Nicola Panicoo commentato Temptation Island

Sara Affi Fella sui social è molto attiva e, soprattutto quando si tratta di commentare Temptation Island, l’ex tronista è sempre pronta a dire la sua sulle coppie che quest’anno hanno preso parte alla trasmissione. Ieri sera, però, ad attirare l’attenzione è stato in particolare il messaggio pubblicato dal suo ex Nicola Panico che, a molti, è sembrato tanto una frecciatina rivolta alla Affi Fella.