Oronzo e Valentina tornano insieme: Sara commenta commossa e Nicola stuzzica

Oronzo e Valentina escono insieme da Temptation Island: la commozione di Sarra Affi Fella e la frecciatina di Nicola Panico

Il secondo incontro avvenuto tra Oronzo e Valentina a Temptation Island ha decisamente mandato in subbuglio il web. Tra gli utenti attivi sui social che seguono e commentano il programma, inoltre, molti sono anche ex volti noti di Uomini e Donne. Tra questi c’è anche l’ex tronista Sara Affi Fella che, ricordiamolo, anche lei ha partecipato insieme a Nicola Panico a Temptation Island. Le lacrime di Oronzo, nello specifico, pare abbiano addirittura commosso la Affi Fella che, su Instagram, ha dedicato una storia alla coppia uscita insieme dalla trasmissione. Quello che tuttavia alcuni non hanno potuto fare a meno di notare è stato un messaggio in particolare. Non di Sara ma del suo ex Nicola Panico che, secondo molti, potrebbe essere una chiara frecciatina rivolta all’ex tronista campana.

Sara Affi Fella commenta Temptation Island e anche Nicola Panico dice la sua: coincidenze o messaggi chiari e diretti?

“Ok Oronzo mi hai fatto piangere e ti perdono” ha condiviso su Instagram stories fa Sara Affi Fella “Ma se fai del male a Valentina di nuovo te la vedrai con me”. Pochi minuti dopo, invece, a pubblicare un messaggio su Instagram è stato Nicola Panico. “Cavolo mi avete fatto emozionare” ha scritto nello specifico il calciatore “Questo è amore! Chi ama resta!”. Che sia questa una chiara frecciatina rivolta a Sara? A molti, come anticipato sopra, è sembrato così. D’altronde non è la prima volta che Nicola usa questa frase per parlare della sua passata e attuale situazione sentimentale.

Oronzo e Valentina tornano insieme: il secondo falò a Temptation Island

Il secondo falò di confronto tra Oronzo e Valentina è decisamente andato meglio rispetto al primo. I due, infatti, alla fine hanno deciso di uscire insieme da programma. Valentina, nello specifico,ha dato una seconda change a Oronzo.