Temptation Island, Valentina perdona Oronzo: interviene Facchinetti

Valentina e Oronzo tornano insieme dopo Temptation Island: Francesco Facchinetti commenta

La seconda puntata di Temptation Island parte col botto. Oronzo ha richiesto un secondo falò di confronto con Valentina. Il giovane si è infatti pentito degli errori commessi nei confronti della sua fidanzata. La De Biasi ha infatti deciso di prendere parte al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia per capire se continuare a stare insieme a Carinola. Alla fine, la coppia ha deciso di tornare a casa insieme. Lei ha infatti perdonato il suo amato. Di fronte la domanda del presentatore, la giovane di Brindisi ha rivelato di volergli dare l’ennesima possibilità. Inutile dire che sui social si è scatenato il caos vero e proprio.

Temptation Island, Valentina e Oronzo: Francesco Facchinetti dice la sua

Gli utenti del web non hanno potuto fare a meno di commentare ciò che è stato mandato in onda nella primissima parte della nuova puntata di Temptation. Oronzo ha chiesto scusa per tutto ciò che ha fatto, prima e durante l’avventura vissuta all’interno del villaggio dei fidanzati. Tra tutte le parole pronunciare dal ragazzo di Brindisi, il gesto degli occhiali da sole buttati nel fuoco è stato il più commentato. Carinola ha infatti gettato gli occhiali per dimostrare a Valentina di non volersi assolutamente usare per guardare di nascosto le altre donne. Tra tutti le persone che hanno dato un loro personalissimo giudizio sulla vicenda c’è anche Francesco Facchinetti. Il noto dj pare infatti essere un grande fan della trasmissione in onda su Canale 5.

Valentina De Biasi accetta le scuse di Oronzo: Facchinetti commenta Temptation Island

Dj Francesco non è riuscito a restarsene in silenzio e ha rivelato ai fan la sua opinione su Oronzo. Su Twitter, l’ex di Alessia Marcuzzi scrive: “Oronzo perché hai richiesto il falò di confronto? Perché lo amo tantissimo. E niente, fa già ridere così.” Subito dopo, Facchinetti ha scritto: “Pensavo che Oronzo dicesse Tu sei importante, sei nella mia top 50 delle mie preferite.” Insomma, a quanto pare anche Francesco preferiva che Valentina non perdonasse Carinola; come lui, anche tantissime altre persone hanno rivelato che avrebbero preferito non vederli tornare insieme.