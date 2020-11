Uomini e Donne oggi registrazione: scuse a Maria. Riccardo, due di picche

Una nuova puntata è stata registrata oggi e non sono mancati i momenti di tensione: Antonio ha chiesto scusa per il suo comportamento, Davide ha ricevuto un’emozionante sorpresa e il Guarnieri ha avuto una bella delusione

Oggi a Uomini e Donne si è registrata una nuova puntata, ricca di colpi di scena. Nel corso di questa registrazione è arrivato il momento dedicato a Sophie Codegoni, che ha organizzato un’esterna per il compleanno di Matteo. Per l’occasione ha deciso di regalargli un libro con una dedica. Il corteggiatore ha dimostrato tutta la sua felicità. Una bellissima esterna la loro, durante la quale si sono sfiorati con le mascherine in cerca di un bacio che non può esserci. La tronista è uscita anche con Antonio, il quale in puntata ha chiesto scusa a Maria De Filippi per aver avuto un comportamento arrogante durante la registrazione precedente. Il corteggiatore ha ammesso di essere dispiaciuto per gli insulti che ha ricevuto sui social, che hanno ferito i suoi familiari. Ma Sophie, intanto, si chiede quale sia il vero Antonio. In particolare, vorrebbe che lui dimostrasse quello che è davvero. A questo punto, il ragazzo ha ammesso di temere Matteo, in quanto ha notato che a lei piace molto.

Davide Donadei è uscito con Beatrice e l’ha portata nel luogo in cui abita. Il pugliese è uscito anche con Chiara, che ha ammesso di sentirlo distante. Infatti, il tronista ha confermato che non si fida di lei. Sebbene litighino troppo spesso, hanno deciso di ricominciare da capo la loro conoscenza. A sorpresa, Davide ha ricevuto una videochiamata da parte della madre e del fratello, cosa che l’ha emozionato parecchio. A un certo punto, Maria De Filippi ha chiesto al tronista con chi uscirebbe, se ne avesse la possibilità, anche solo per 5 minuti: lui ha risposto senza alcuna esitazione facendo il nome di Beatrice! Sempre nel corso di questa registrazione, Armando si è mostrato interessato a una delle corteggiatrici di Davide!

La registrazione è andata avanti con Riccardo Guarnieri, che prosegue il suo percorso con Roberta Di Padua e Brunilde. Su quest’ultima, il cavaliere di Taranto ha rivelato di essere salito in camera sua e di aver provato a baciarla. La dama, però, ha rifiutato il bacio. Armando, di fronte a questa rivelazione, ha poi scelto di mettere fine alla loro conoscenza. Incarnato non ha accettato il fatto che Brunilde abbia fatto salire in camera sua Riccardo.

Roberta Di Padua ha rivisto Michele, dopo la fine della loro conoscenza. Ma c’è stata un po’ di confusione in questo caso. La dama si è scagliata contro Riccardo, in quanto pare che lui pretendesse da lei l’esclusiva. Dalla sua parte, però, il Guarnieri vorrebbe continuare a uscire con altre donne.